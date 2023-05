Thaila Ayala e Renato Góes se preparam para noitada: ‘Muito ON’

Atriz Thaila Ayala aparece usando bomba de leite materno antes de noite de folga com Renato Góes

Nesta quinta-feira, 25, a atriz Thaila Ayala (37) usou suas redes sociais para mostrar que ela e seu marido, o ator Renato Góes (36) ganharam um dia de folga para aproveitar a companhia um do outro. Bastante arrumados, os pombinhos apareceram em um álbum de fotos compartilhado nas redes sociais da famosa.

“Papais estão muito ON”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de figuinho. Nas fotos, Thaila e Renato aparecem bem chiques, usando roupas mais sociais, como jaquetas e blazers.

Em um dos cliques compartilhados pela famosa, ela aparece usando uma bomba de leite materno antes de realmente aproveitar a noite ao lado do marido. Já em outro vídeo dentro do mesmo álbum, Thaila aproveita para dar um belo close em seu rosto, ostentando toda sua beleza excepcional.

Os comentários foram inundados de elogios para os papais. “Linda”, exclamou a atriz Sophie Charlotte. “Só bora”, celebrou Renato. “Fala sério, né? Não precisa esculachar assim”, brincou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis como corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, foguinhos, palminhas, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Thaila Ayala e Renato Góes.

Veja a publicação da atriz Thaila Ayala mostrando que ela e o marido, o ator Renato Góes, estão prontos para uma noite de folga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)



Renato Góes revela que guarda objeto inusitado usado por Thaila Ayala

O ator Renato Góes, marido de Thaila Ayala, participou do Que História É Essa, Porchat?, do GNT, e surpreendeu ao fazer uma revelação inusitada! Ela pediu o DIU usado pela mulher, com quem tem Francisco, de um aninho, e a pequena Tereza, que nasceu no dia 16 de abril, de presente antes de engravidar para lembrar do momento especial.

"Guardei o DIU de Thaila até hoje, o DIU que ela tirou pra gente poder engravidar. Eu queria muito, e ela me deu numa caixinha um dia", contou o artista no programa exibido na terça-feira, 16. Durante a participação, Góes ainda comentou sobre o vitiligo ao recordar que ainda em seu tempo de escola foi assaltado três vezes seguidas pela mesma pessoa: "Tenho vitiligo, sempre reparei muito em manchinhas. Percebi que o cara tinha uma manchinha marrom [no rosto]".