Com festa intimista, Thaila Ayala e Renato Góes comemoram os dois meses da filha

Thaila Ayala mostrou os detalhes da festa de mesversário da filha caçula, Tereza, que completou dois meses nesta quinta-feira, 15

Thaila Ayala e Renato Góes prepararam uma festa intimista nesta quinta-feira, 15, para comemorar o segundo mês de vida da filha caçula, Tereza. Os dois também são pais de Francisco, que está com um ano e seis meses.

No feed do Instagram, a atriz compartilhou fotos e vídeos da celebração, que contou com a presença de algumas amigas e seus filhos, que segundo a artista, serão melhores amigos no futuro. Além disso, a mamãe coruja também mostrou o bolo que fez para celebrar a data especial.

"Minha Tereza fez 2 meses!!! E a mamãe aqui está evoluindo nos bolinhos. E teve encontro histórico dos futuros bff [melhores amigos]!", escreveu Thaila na legenda da publicação, que aparece no vídeo segurando a menina e cantando o 'parabéns pra você' ao lado de Renato e Francisco.

Os seguidores se derreteram com os registros. "Parabéns, passarinha linda! Amo vocês !!!!!! O bolo ficou lindo", disse a atriz Sophie Charlotte. "Que lindeza. Amo vocês!!! Bolo mais lindo", comentou Fiorella Mattheis, que é madrinha do primogênito de Thaila. "Nossa já! Como passou rápido. Parabéns!!! Muita saúde e alegrias pra essa lindeza", falou uma fã.

Confira a publicação:

Banheira de espuma com o marido

O ator Renato Góes apareceu na última segunda-feira, 12, ao lado da esposa em um hotel de luxo em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em cliques publicados por Thaila Ayala, o casal surgiu em clima de romance curtindo um momento de intimidade na banheira de espuma.

Quase dois meses após dar à luz a pequena Tereza, a famosa exibiu o corpo impecável de lingerie ao posar diante das lentes do marido, deitada em uma das áreas privativas do local. "Outro dia perfeito com você!", escreveu a artista na legenda, que também é mãe de Francisco, de um ano.

O casal decidiu se hospedar em um resort de luxo chamado Palace Belmond Hotel, local queridinhos das celebridades. Isso porque a diária mais barata no hotel não sai por menos de R$ 2 mil reais, podendo chegar a R$ 17 mil.

