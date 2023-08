Tata Werneck reúne familiares e amigos em comemoração de aniversário: ''Muito amor''

Atriz Tata Werneck celebra folga das gravações de 'Terra e Paixão' e abre álbum de fotos de viagem em seu aniversário de 40 anos

A humorista Tata Werneck completou 40 anos na última sexta-feira, 11, e comemorou mais um ano de vida no final de semana. No domingo, 13, Dia dos Pais, a atriz, que vive Anely na novela Terra e Paixão, da Globo, reuniu familiares e amigos na celebração de aniversário.

Em seu perfil no Instagram, a artista, casada com o ator Rafael Vitti e mãe da pequena Clara Maria, de 3 anos, compartilhou um álbum de fotos da viagem em casa de praia. Entre os convidados estavam Eduardo Sterblitch, a esposa, Louise D'Tuani, e o filho do casal, Caetano, o ator Leandro Lima e sua família, o marido de Letícia Colin, Michel Melamed, a mãe da comediante, Cláudia.

Tata fez questão de agradecer pelas mensagens recebidas e também a folga nas gravações do folhetim das nove. "Amigos há 20 anos, amigos novos, meus pais e minha tia. Meu marido e minha filha. Obrigada por todas as mensagens lindas que recebi de aniversário. Recebi muitas flores lindas e muito amor", iniciou ela.

"Agradeço demais pela folga alcançada (obrigada produção da novela!) pq são semanas emendando. Me sinto cada vez mais feliz fazendo o que amo sabendo que o nosso maior bem é a saúde e as relações que fazemos. Um beijo da minha diástase em vocês! Obrigada meu Deus por ser perfeito em cada detalhe", disse a apresentadora na legenda da postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tata Werneck entregou preconceito com Rafael Vitti no início do relacionamento

Tata Werneck vive um casamento com Rafa Vitti, com quem tem uma filha de três anos, Clara Maria. A atriz, que é 12 anos mais velha que o artista, está há seis anos com o ator. No início da relação, porém, ela entregou que tinha preconceito com a diferença de idade do artista.

"Demorei muito a admitir que estava apaixonada por ele. Quando vi, estava apaixonada e percebi que eu mesma tinha preconceito de namorar um cara mais novo. Terminava com ele sempre, até que descobri que estava com medo de assumir um amor que já existia", compartilhou Tata Werneck em 2018, durante o quadro Arquivo Confidencial do antigo programa Domingão do Faustão, na Globo.