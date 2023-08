Você sabia? Tata Werneck entregou preconceito com Rafa Vitti no início do relacionamento

Tata Werneck, que vive romance com Rafa Vitti há seis anos, entregou que tinha preconceito com o marido

Tata Werneck (40), que celebrou seu aniversário de 40 anos na última sexta-feira, 11, vive um casamento com Rafa Vitti (27), com quem tem uma filha de três anos, Clara Maria. A atriz, que é 12 anos mais velha que o artista, vive romance há seis anos. No início da relação, porém, ela entregou que tinha preconceito com a diferença de idade do artista.

"Demorei muito a admitir que estava apaixonada por ele. Quando vi, estava apaixonada e percebi que eu mesma tinha preconceito de namorar um cara mais novo. Terminava com ele sempre, até que descobri que estava com medo de assumir um amor que já existia", compartilhou Tata Werneck em 2018, durante o quadro Arquivo Confidencial do antigo programa Domingão do Faustão, na Globo.

Rafa Vitti também participou da atração e aproveitou para contar como foi o primeiro encontro do casal: "A gente foi a um restaurante japonês. Fui te deixar em casa, malandramente pedi para fazer xixi, você já entrou no seu estudiozinho e começou a tocar bateria. Pensei: 'Meu Deus do céu, que mulher é essa? Preciso tomar uma atitude, mostrar o que quero'. Tasquei um beijão. No começo, ela achou estranho, mas não deixei ela pensar muito, não. Desde esse dia, a gente não se desgrudou mais".

