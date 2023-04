Tata Werneck recorda participação em programa de Xuxa quando criança: ''Já nasceu engraçada''

Comediante Tata Werneck dá parabéns atrasado para Xuxa Meneghel e posta vídeo de participação em programa da apresentadora

Nesta quinta-feira, 06, a apresentadora Tata Werneck (39) usou as redes sociais para compartilhar um vídeo antigo em que aparece ainda criança no programa de Xuxa Meneghel (60)!

A esposa de Rafael Vitti (27) publicou o registro da infância em seu perfil no Instagram e aproveitou para parabenizar Xuxa pelo aniversário de 60 anos completados no dia 27 de março.

"Xuxa, amada, sou atrasada com aniversários ahahah mas queria deixar meus parabéns e dizer te amo! @xuxameneghel", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Em um dos trechos da conversa, a comandante do programa Lady Night fala sobre a amizade com uma jovem chamada Cecília, com quem não se dava muito bem, mas acabaram se tornando melhores amigas.

Nos comentários, os fãs se divertiram e questionaram sobre Cecília. "Pergunta que não quer calar: ainda tem contato com Cecília, Tata?", "E por onde Cecília?!", "Gente kkkkkkk a menina já nasceu engraçada", "KKKKK a Tata criança poderia apresentar o Lady night tranquilamente", "Extraordinária desde que nasceu!".

Recentemente, Tata vai voltar para as novelas da Globo. A artista estará na próxima novela das nove da emissora, Terra e Paixão. Na trama escrita por Walcyr Carrasco, que vai substituir Travessia, ela será Anely, uma jovem que ganha dinheiro como stripper de sites adultos e esconde isso do namorado, o ciumento Odilon, vivido por Jonathan Azevedo (37). Tata vai viver irmã da personagem de Débora Falabella (44), Lucinda.

Confira Tata Werneck ainda criança em programa de Xuxa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tata Werneck quebra o silêncio e fala sobre crise no casamento com Rafael Vitti

Na tarde de quarta-feira, 05, a humorista Tatá Werneck resolveu desmentir os rumores que apontavam uma suposta crise em seu casamento com o ator Rafael Vitti.

É que boatos afirmavam que a relação entre os dois teria esfriado, principalmente após o casal ter supostamente passado por momentos difíceis durante o Carnaval, onde Rafa ficou sozinho em um flat em frente à praia, no Rio de Janeiro, até os ânimos esfriarem.

“Rafa tem esse apartamento desde a Malhação. Ele vai lá para pegar onda quando o mar está bom. Os dois continuam casados”, afirmou a assessoria de imprensa da apresentadora ao Gshow.

A apresentadora fez questão de reagir ao link compartilhado em seu Twitter, sobre a notícia do suposto término no casamento. "Fonte: meu c*", escreveu.

Vale lembrar que Tatá e Rafa estão juntos desde 2017 e subiram ao altar em 2019.

