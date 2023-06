Taís Araujo se declara para a mãe e impressiona pela semelhança: ''Que genética!''

Atriz Taís Araujo presta linda homenagem para a mãe, Dona Mercedes, que está completando mais um ano de vida, e encanta com a beleza de família

Dia de festa para a família Araújo! Isso porque, nesta sexta-feira, 30, a mãe de Taís Araujo está completando mais um ano de vida, e a atriz usou as redes sociais para celebrar a data especial com um post carinhoso.

Ao compartilhar uma sequência de registros ao longo dos anos ao lado de Dona Mercedes Araujo, a esposa de Lázaro Ramos e mãe de João Vicente e Maria Antônia, declarou todo seu amor pela matriarca da família.

"Hoje é aniversário da minha mamãe, a minha rainha, a maravilhosona que pegou na minha mão e nunca mais largou. Eu tenho ela e ela me tem. Mamãe, só peço a Deus que te dê saúde, saúde e saúde. Te amo, te amo e te amo! Muito obrigada, mãe. Feliz aniversário! Celebre seu dia, sua vida!", disse Araujo na legenda.

Nos comentários os post, os seguidores compararam mãe e filha. "Você é a cara dela quando jovem", "Que mãe mais gata, que genética, benzadeus!", "Linda que nem você! Ou melhor: você linda que nem ela!", "

Confira o post de Taís Araujo para a mãe:

Taís Araujo curte banho de mar em praia do Rio de Janeiro

Na quinta-feira, 29, a atriz Taís Araujo aproveitou a tarde de ensolarada no Rio de Janeiro para curtir um passeio ao ar livre. A musa foi flagrada após um banho de mar no mar da praia de Ipanema junto com os amigos.

Os paparazzi fotografaram a estrela usando um macacão de surfe justíssimo ao corpo e completou o visual com touca no cabelo e óculos de natação. Logo depois, ela trocou o visual e apareceu com biquíni listrado e ostentou sua beleza impecável.

A atriz Taís Araujo está longe das novelas desde que protagonizou a trama de Cara e Coragem, história das 19h na Globo.