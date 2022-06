Taís Araujo celebra o aniversário de Elza Soares: ''Segue viva em todo o seu legado''

A atriz Taís Araujo fez uma bela homenagem em comemoração ao aniversário de Elza Soares, que completaria 92 anos

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 12h09

Nesta quinta-feira, 23, Elza Soares estaria completando 92 anos de vida, e para celebrar Taís Araujo (43) usou as suas redes sociais para comemorar a data especial.

No perfil do Instagram, a atriz resgatou uma entrevista da cantora e comentou sobre toda a sua importância.

"Simplesmente ELZA SOARES! Hoje é o dia dela, que mesmo após sua passagem segue viva em todo o seu legado de coragem, brilho e arte. Foi uma honra conhecê-la, interpretá-la e sobretudo foi um privilégio enorme ouvir a história da Elza sendo contada por ela!", declarou ela.

A artista ainda revelou que a celebração da vida de Elza terá uma transmissão única no Youtube com o seu último registro audiovisual. "E para celebrar a força que é Elza, hoje, no youtube, às 20h, vai ter transmissão única do último registro audiovisual da rainha gravado em Janeiro de 2022 o ‘Elza ao vivo no Municipal’".

Elza Soares faleceu em 20 de janeiro de 2022, aos 91 anos, na sua casa no Rio de Janeiro por causas naturais.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE TAÍS ARAUJO