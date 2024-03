Sasha Meneghel presta bela homenagem no aniversário de Xuxa: "Maior exemplo"

Xuxa Meneghel completou 61 anos nesta quarta-feira, 27, e ganhou uma homenagem especial da filha, Sasha Meneghel, nas redes sociais

Sasha Meneghel usou as redes sociais para comemorar uma mais que data especial. Nesta quarta-feira, 27, Xuxa Meneghel completou 61 anos de vida, e ela fez questão de prestar uma homenagem para sua mãe.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo recordou uma foto em que aparece criança, combinando o look com a apresentadora, e também compartilhou vários cliques da aniversariante sozinha, e se declarou para ela.

"Feliz aniversário para melhor mãe do mundo! Te amo. Obrigada por ser meu melhor colo, maior exemplo de mulher e por me inspirar todos os dias a ser uma pessoa melhor", escreveu Sasha na legenda da publicação.

Mais cedo, Xuxa também foi homenageada pelo marido, o ator e cantor Junno Andrade. Ele mostrou fotos do casal em clima de romance e falou sobre o amor deles. "Hoje é seu dia meu amor... minha Xuxuca... te desejo o melhor sempre!!! Te amo e te ofereço todo amor que houver nessa vida... feliz dia!!!", disse o famoso.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Sasha abre álbum de fotos no Lollapalooza com marido e Bruna Marquezine

A modelo Sasha Meneghel curtiu muito o festival Lollapalooza Brasil, em São Paulo, no último fim de semana. E nesta segunda-feira, 25, a filha de Xuxa abriu o álbum de fotos no Autódromo de Interlagos ao lado de seu marido, o cantor João Lucas, e sua melhor amiga, a atriz Bruna Marquezine.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa exibiu o look elegido para curtir os shows com os amigos. Nos cliques, Sasha apareceu dentro da van que lhe levou ao festival e exibiu um lindo cropped caramelo trançado, combinado com uma calça jeans e boné. Ela também posou ao lado de João e Bruna ao curtir um dos shows diretamente da grade. "Fim de semana", escreveu ela na legenda da publicação. Confira as fotos!