Sasha Meneghel faz linda declaração para o marido, João Figueiredo: ''Todos os dias me apaixono mais''

Modelo Sasha Meneghel presta bela homenagem ao marido, João Figueiredo, que completou 22 anos de idade

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 09h39

A modelo Sasha Meneghel (23) usou suas redes sociais para prestar uma linda homenagem para o marido, João Figueiredo!

No domingo, 19, o cantor completou mais um ano de vida e recebeu uma declaração especial da esposa durante viagem do casal a Milão, na Itália, para curtir desfile da grife italiana Prada.

Em seu perfil no Instagram, a filha de Xuxa compartilhou um vídeo fofo de momento de intimidade dos dois, em que aparecem dançando, trocando beijos e carinhos à beira-mar, e se derreteu ao celebrar os 22 anos de João e a cumplicidade deles.

"Todo o dia é dia de celebrar você! Você é a pessoa mais especial que já conheci! Eu amo tudo em você, sabia? Seu coração puro, seus olhos verdes “aquarela”, sua risada, seu cheiro, sua voz! Nunca imaginei que poderia amar alguém tanto assim!", começou escrevendo.

"E todos os dias me apaixono mais um pouquinho. Obrigada por me fazer a mulher mais feliz desse mundo, por ser meu parceiro, por sempre me acordar com cheiros e beijos, por fazer cafuné toda noite até eu dormir! Minha vida ao seu lado é mais bonita, leve, alegre… é mais COMPLETA. Meu João, meu maior desejo é te fazer feliz. Seu sorriso faz meu coração bater mais forte! Sua alegria é a minha. Happy brithday Best-friend.Te desejo as coisas mais lindas desse mundo!", se derreteu ainda.

"TE AMO! Você é o maior presente da minha vida! Te amo te amo! Você me faz a pessoa mais feliz do mundo", agradeceu João nos comentários do post.

"Esse ano meu aniversário tá diferente kkkk OBRIGADO DEUS PELA VIDA, obrigado meu amor por ser a mulher mais incrível do mundo e fazer cada momento ser mais especial impossível @sashameneghel e obrigado a todos vocês que me acompanham e demonstram tanto carinho comigo sempre", disse o cantor ao postar fotos em seu feed.

Marido de Sasha Meneghel revela que a mãe foi vítima de erro médico

João Figueiredo surpreendeu ao contar que sua mãe já ficou muito doente por causa de um erro médico. Ele disse que a mãe teve uma infecção após a cirurgia para o nascimento do seu irmão mais novo. “O médico esqueceu uma tesoura e uma compressa na barriga dela”, disse ele no Sai da Caixa, do site UOL. João relembrou o susto que a família enfrentou na época. “Minha mãe adoeceu e deu um grau de infecção absurdo. Ela internada na UTI, meu irmão recém-nascido, eu com seis anos. Minha mãe quase morreu. Por um milagre, algo muito sobrenatural mesmo. A gente tem certeza disso. Ela ficou bem. O médico meio que deu uma desenganada”, afirmou ele.

Confira a homenagem de Sasha Meneghel para o marido, João Figueiredo:

