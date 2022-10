Sandy se declara no aniversário do marido, Lucas Lima: ''Que bom ir descobrindo a gente''

Cantora Sandy presta linda homenagem no aniversário de 40 anos do marido, Lucas Lima, com quem tem um filho

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 10h42

Dia de festa na casa da família Lima! Isso porque, nesta terça-feira, 11, Lucas Lima está completando mais um ano da vida!

Nas redes sociais, o músico ganhou uma homenagem especial da esposa, Sandy (39). A artista publicou um clique dele com gatinho da família e fez uma linda declaração ao celebrar o aniversário de 40 anos do marido, com quem tem um filho, Theo, de 8 anos.

"Que bom te aprender todos os dias e, assim, me aprender também. Que bom chegar aos seus 40 estando há mais de 20 do seu lado… Que bom ir descobrindo a gente nesse caminho. Que bom ser feliz com você!", começou escrevendo.

"Que sua nova volta ao sol te traga leveza, paz no coração e todas as conquistas que você merece, meu amor. Eu vou estar bem aqui, do seu lado, te apoiando e celebrando com você sempre. Saúde!!! Te amo!", se derreteu Sandy por Lucas, com quem é casada desde 2008.

Nos comentários do post, Lucas Lima agradeceu: "Ai socorroooooooooo… Te amo, guriazinha do meu coração!."

Confira a homenagem de Sandy para o marido, Lucas Lima:

Sandy ganha homenagem de Fernanda Rodrigues em festa

Fernanda Rodrigues (42) marcou presença na festa de aniversário de Giovanna Ewbank e Léo Fuchs. Para o evento à fantasia, a atriz se transformou em ninguém menos que a amiga Sandy para celebrar os anos 2000. A famosa compartilhou fotos ao lado do marido, Raoni Carneiro, que se vestiu de Junior, e ainda mostrou o antes e depois. "É isso mesmo Brasil! @leo_fuchs e @gioewbank chamaram a gente pra uma festa anos 2000 e olha quem veio?!? @sandyoficial e @junior_oficial direto do Maracanã !!!! Personal stilist , consultoria, pesquisa, unha cintilante e tudo mais… elaaaaaa: @sandyoficial", escreveu ela.

