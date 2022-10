Fernanda Rodrigues se transforma em Sandy para festa a fantasia e cantora comenta: ''Tão linda''

Fernanda Rodrigues resolveu homenagear a amiga Sandy na festa de aniversário de Giovanna Ewbank e Léo Fuchs

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 12h34

Fernanda Rodrigues (42) marcou presença na festa de aniversário de Giovanna Ewbank e Léo Fuchs. Para o evento a fantasia, a atriz se transformou em ninguém menos que a amiga Sandy (39) para celebrar os anos 2000.

No perfil do Instagram, a famosa compartilhou fotos ao lado do marido, Roni Carneiro, que se vestiu de Junior, e ainda mostrou o antes e depois.

"É isso mesmo Brasil! @leo_fuchs e @gioewbank chamaram a gente pra uma festa anos 2000 e olha quem veio?!? @sandyoficial e @junior_oficial direto do Maracanã !!!! Personal stilist , consultoria, pesquisa, unha cintilante e tudo mais… elaaaaaa: @sandyoficial", escreveu ela na publicação onde o casal imitou as poses da dupla.

Em um segundo post, Fernanda falou sobre a homenagem para a cantora. "O dia que virei uma das minhas melhores amigas!@sandyoficial essa singela homenagem é pra dizer que te amo , te admiro e sou muito grata pela nossa amizade de mais de 20 anos! Obrigada @nonna.atelier e @danikobert que me ajudaram a realizar isso!", disse.

E claro que a artista fez questão de comentar. "Ai, amigaaa!! Vc ficou tão linda, q já tô querendo andar de lente verde pra ficar mais próxima da minha versão Sandy Rodrigues!! Amei essa homenagem. Quero uma festa pra eu ir de Gisele!! Te amo!! Amo nossa amizade", elogiou ela.

FERNANDA RODRIGUES POSTA FOTOS INÉDITAS COM OS FILHOS

A atriz Fernanda Rodrigues agitou as rede sociais ao mostrar um novo álbum de fotos inéditas com seus dois filhos, Luisa (12) e Bento (6), frutos do casamento com Raoni Carneiro. Nas imagens, os três apareceram aproveitando um dia ensolarado juntos e ao ar livre.

“Domingo”, disse ela na legenda, colocando também um emoji de coração azul. Nos comentários, os fãs elogiaram a família da atriz. “Que lindos!”, disse um seguidor. “Que trio! Sua filha é sua cópia”, declarou outro. “Que família linda”, afirmou mais um.

