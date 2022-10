Fernanda Rodrigues encanta com fotos inéditas ao lado dos dois filhos

Fernanda Rodrigues explode o fofurômetro ao mostrar novas fotos do seu dia de folga ao lado dos filhos

CARAS Digital Publicado em 02/10/2022, às 18h02

A atriz Fernanda Rodrigues agitou as rede sociais ao mostrar um novo álbum de fotos inéditas com seus dois filhos, Luisa (12) e Bento (6), frutos do casamento com Raoni Carneiro. Nas imagens, os três apareceram aproveitando um dia ensolarado juntos e ao ar livre.

“Domingo”, disse ela na legenda, colocando também um emoji de coração azul.

Nos comentários, os fãs elogiaram a família da atriz. “Que lindos!”, disse um seguidor. “Que trio! Sua filha é sua cópia”, declarou outro. “Que família linda”, afirmou mais um.

Fernanda Rodrigues relembra o início do relacionamento com o marido, Raoni Carneiro

Em uma participação no programa Faustão na Band, Fernanda Rodrigues relembrou o início do namoro com o marido, o diretor Raoni Carneiro (40). Ela contou que os dois se conheceram na época da novela A Lua Me Disse, da Globo, mas não ficaram juntos na época.

"A gente tinha vários amigos em comum e fizemos a novela do Miguel juntos. Foi graças a ele que a gente se conheceu. A gente fez essa primeira novela, eu namorava e ele também. Não flertamos nesse primeiro momento", disse ela.

E completou: "Aí depois a gente se encontrou de novo, ele já era apaixonado por mim há muito tempo [risos]. Mentira, brincadeira. A gente já estava solteiro, demos essa chance e estamos juntos há 14 anos".