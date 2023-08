Saiba o que Denilson ganhou de presente de Dia dos Pais

Luciele Di Camargo mostra os filhos entregando presente para o pai, Denilson, e ainda brinca com um dos itens para o maridão

O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Denilson comemorou o Dia dos Pais na companhia dos filhos, Maria Eduarda e Davi, frutos do casamento com Luciele Di Camargo. Logo cedo, ele recebeu uma surpresa dos herdeiros, que invadiram o quarto do pai para entregar o presente. Então, a mamãe coruja registrou tudo.

Neste Dia dos Pais, Denilson ganhou pijamas novos de seus filhos e também uma escultura com a silhueta da família . Inclusive, a filha dele brincou que é a mesma coisa que eles dão todos os anos para o pai coruja. Além disso, Luciele se divertiu ao dar um helicóptero de brinquedo para o marido , já que ela brincou na semana passada que queria comprar um helicóptero após o marido receber o pagamento da dívida milionária que tinha com o cantor Belo.

Na legenda do post, Luciele parabenizou o marido por ser um paizão para os filhos do casal. "Feliz dia dos pais mozao, Denilson! Você nos enche de orgulho sempre, nos ensina que dá pra ser sério, comprometido e disciplinado mas com muita alegria e diversão, sempre com sorriso no rosto e gratidão no coração. Você é um pai amoroso, pouco bravo e muito divertido, uma fórmula quase perfeita de um pai perfeito, se não fosse o sono de sempre [risos], principalmente nos finais de semana. Te amamos. E o helicóptero veio, junto com o pijama de sempre", brincou.

Denilson fala sobre o fim da dívida de Belo

O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Denilson gravou um vídeo nas redes sociais para comentar sobre o fim da batalha na justiça para que Belo quitasse a dívida milionária que tinha com ele há muitos anos. Nesta sexta-feira, 11, os dois anunciaram que fizeram um acordo e acabaram com a disputa na justiça. Logo depois, ele compartilhou um vídeo no YouTube e contou que conversou com o cantor por telefone antes do acordo na justiça.

“Felizmente, nos últimos dias, conversando com todas as partes, inclusive com o Belo, depois de muitos anos sem falar com o Belo, nos falamos por telefone. Vale ressaltar que foi uma conversa muito tranquila, muito amigável. O Belo se prontificou em resolver a situação de acordo com o que ele podia fazer. Obviamente abri mão dentro de todas as possibilidades que poderiam acontecer. Chegamos em um acordo e damos por encerrado uma história que já durava praticamente 20 anos. Eu tinha que dividir isso com os meus seguidores, os meus amigos mais próximos já sabiam do que estava acontecendo. Eu dou por encerrada essa história que durou 20 anos”, disse ele.

Então, ele comentou sobre como se sentia com toda a história da dívida. “Para muitos era uma piada, um meme, mas para quem estava no dia a dia sabia que era algo que me incomodava, que era desgastante, não só para mim, mas por parte do Belo também. Agora é desejar sucesso para o Belo, que ele continue brilhando e levando sua boa música para as pessoas. Eu imagino que os fãs do Belo também devem estar felizes com essa notícia, assim como pessoas que admiram o meu trabalho também devem esta felizes com essa notícia. Fato é que essa história está encerrada, fizemos um acordo amigável e está tudo certo”, declarou.

Por fim, ele revelou qual é a lição que fica de toda a história e contou que vai voltar a curtir as músicas de Belo. “A lição que fica é correr atrás do que é certo. Obrigado pelo carinho de todos vocês, pela paciência, respeito e admiração que tem comigo. Agora vou poder postar meus vídeozinhos curtindo o Belo. Valeu, Belo, sucesso para você, estamos juntos. Obrigado pelas conversas que tivemos e bora, olhar para a frente. Um abraço a todos”, finalizou.