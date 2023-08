Denilson conta como foi conversar com Belo antes de acordo: 'Amigável'

Denilson diz que conversou com Belo por telefone para entrar em acordo para o fim da batalha por dívida: 'Era algo que me incomodava'

O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Denilson gravou um vídeo nas redes sociais para comentar sobre o fim da batalha na justiça para que Belo quitasse a dívida milionária que tinha com ele há muitos anos. Nesta sexta-feira, 11, os dois anunciaram que fizeram um acordo e acabaram com a disputa na justiça. Logo depois, ele compartilhou um vídeo no YouTube e contou que conversou com o cantor por telefone antes do acordo na justiça.

“Felizmente, nos últimos dias, conversando com todas as partes, inclusive com o Belo, depois de muitos anos sem falar com o Belo, nos falamos por telefone. Vale ressaltar que foi uma conversa muito tranquila, muito amigável. O Belo se prontificou em resolver a situação de acordo com o que ele podia fazer. Obviamente abri mão dentro de todas as possibilidades que poderiam acontecer. Chegamos em um acordo e damos por encerrado uma história que já durava praticamente 20 anos. Eu tinha que dividir isso com os meus seguidores, os meus amigos mais próximos já sabiam do que estava acontecendo. Eu dou por encerrada essa história que durou 20 anos”, disse ele.

Então, ele comentou sobre como se sentia com toda a história da dívida. “Para muitos era uma piada, um meme, mas para quem estava no dia a dia sabia que era algo que me incomodava, que era desgastante, não só para mim, mas por parte do Belo também. Agora é desejar sucesso para o Belo, que ele continue brilhando e levando sua boa música para as pessoas. Eu imagino que os fãs do Belo também devem estar felizes com essa notícia, assim como pessoas que admiram o meu trabalho também devem esta felizes com essa notícia. Fato é que essa história está encerrada, fizemos um acordo amigável e está tudo certo”, declarou.

Por fim, ele revelou qual é a lição que fica de toda a história e contou que vai voltar a curtir as músicas de Belo. “A lição que fica é correr atrás do que é certo. Obrigado pelo carinho de todos vocês, pela paciência, respeito e admiração que tem comigo. Agora vou poder postar meus vídeozinhos curtindo o Belo. Valeu, Belo, sucesso para você, estamos juntos. Obrigado pelas conversas que tivemos e bora, olhar para a frente. Um abraço a todos”, finalizou.

Como foi o anúncio sobre o fim da dívida de Belo e Denilson?

O ex-jogador de futebol Denilson e o cantor Belo entraram em um acordo e finalizaram a disputa na justiça por causa de uma dívida do passado. Nesta sexta-feira, 11, os dois fizeram um post juntos nas redes sociais para anunciar que Belo quitou sua dívida em um acordo e eles finalizaram a batalha de mais de 20 anos.

No post, eles informaram que agora estão com foco no futuro. "O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e portanto não são mais - no campo jurídico", informaram.

E completaram: "Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente… Acabou!".