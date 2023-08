Esposa de Denílson, Luciele Di Camargo brinca após acordo com Belo: 'Preciso de indicação'

Luciele Di Camargo faz comentário inesperado ao ver post do marido, Denílson, sobre fim da batalha por causa de dívida de Belo

A atriz Luciele Di Camargo divertiu os fãs ao fazer um comentário inesperado sobre o fim da batalha entre Denílson e Belo por causa de uma dívida de mais de 20 anos. Nesta sexta-feira, 11, o ex-jogador de futebol e o cantor anunciaram que entraram em um acordo para a quitação da dívida. Então, ela fez uma brincadeira sobre o assunto.

Nos comentários do post, Luciele disse que quer comprar um helicóptero. “Alguém conhece uma loja de helicóptero aberta amanhã? Preciso de indicação”, disse ela.

Vale lembrar que Denílson acusava Belo de ter uma dívida com ele desde a época do Grupo Soweto, quando aconteceu uma ruptura do contrato. A dívida se arrastou por anos e atingiu um valor impressionante de cerca de 7 milhões. Agora, os dois entraram em um acordo e finalizaram a batalha na justiça.

"O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e portanto não são mais - no campo jurídico. Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente… Acabou!", informaram.

Como começou a dívida entre Denílson e Belo?

A luta judicial se iniciou quando Denilson gerenciava a banda de pagode Soweto, que tinha Belo como líder. Contudo, em 2000, o cantor decidiu colocar ponto final na parceria e sair do grupo para dar início a sua carreira solo. Já gerenciado por outra pessoa, o pagodeiro foi processado pelo ex-jogador por quebra de contrato.

Em 2004, Belo foi condenado a pagar uma indenização para Denilson, mas a ordem nunca foi cumprida. Desde então, a dívida passou a se acumular e chegou a corresponder a mais de R$ 7 milhões. Os advogados do ex-atleta chegaram a solicitar à Justiça para que qualquer premiação oriunda da Dança dos Famosos, da TV Globo, fosse penhorada para pagar a dívida. Porém, o cantor não ganhou a competição.

Em julho de 2023, Denílson e Belo deram início às conversas para o acordo para a quitação da dívida. "A equipe responsável pela gestão da carreira do músico Belo gostaria de comunicar que estamos em meio ao pleno andamento dos processos de regularização do débito existente com com o ex-jogador de futebol e atual comentarista, Denilson. Atualmente, estamos realizando avanços nos procedimentos administrativos necessários para liquidar por completo a pendência financeira em questão", informaram.

Logo depois, eles completaram: "Estamos tratando meticulosamente dos pormenores financeiros, seguindo os acordos firmados entre todas as partes envolvidas, com a finalidade de solucionar essa situação no menor tempo possível. Reiteramos nosso compromisso com a clareza e garantimos que todas as partes interessadas serão devidamente informadas sobre qualquer progresso significativo neste processo de regularização."