Pagou ou não pagou?! Equipe de Belo explica qual é a situação da dívida com Denílson

Equipe de Belo emite nota sobre informação de que o cantor teria quitado a dívida com Denílson

Nesta semana, os nomes de Belo e Denílson deram o que falar nas redes sociais quando surgiu a informação de que a dívida entre eles estaria quitada. No entanto, a situação parece que não é bem essa. Na tarde desta quarta-feira, 12, a equipe do cantor Belo emitiu uma nota oficial para o jornalista Leo Dias para explicar o que aconteceu.

A equipe informou que o processo para quitar a dívida está em andamento e que a intenção é resolver isso em breve. "A equipe responsável pela gestão da carreira do músico Belo gostaria de comunicar que estamos em meio ao pleno andamento dos processos de regularização do débito existente com com o ex-jogador de futebol e atual comentarista, Denilson. Atualmente, estamos realizando avanços nos procedimentos administrativos necessários para liquidar por completo a pendência financeira em questão", informaram.

Logo depois, eles completaram: "Estamos tratando meticulosamente dos pormenores financeiros, seguindo os acordos firmados entre todas as partes envolvidas, com a finalidade de solucionar essa situação no menor tempo possível. Reiteramos nosso compromisso com a clareza e garantimos que todas as partes interessadas serão devidamente informadas sobre qualquer progresso significativo neste processo de regularização."

Mais cedo, Denílson informou que ainda não recebeu o pagamento da dívida do cantor Belo, mas afirmou que ambos estão empenhados em entrar em um acordo em breve. "Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está", disse ele.

Como começou a dívida entre Denílson e Belo?

A luta judicial se iniciou quando Denilson gerenciava a banda de pagode Soweto, que tinha Belo como líder. Contudo, em 2000, o cantor decidiu colocar ponto final na parceria e sair do grupo para dar início a sua carreira solo. Já gerenciado por outra pessoa, o pagodeiro foi processado pelo ex-jogador por quebra de contrato.

Em 2004, Belo foi condenado a pagar uma indenização para Denilson, mas a ordem nunca foi cumprida. Desde então, a dívida passou a se acumular e chegou a corresponder a mais de R$ 7 milhões. Os advogados do ex-atleta chegaram a solicitar à Justiça para que qualquer premiação oriunda da Dança dos Famosos, da TV Globo, fosse penhorada para pagar a dívida. Porém, o cantor não ganhou a competição.