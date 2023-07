Denílson rompe o silêncio sobre dívida de Belo: 'Ainda não está'

Denílson se pronuncia após notícia de que Belo teria quitado a dívida milionária que tem com ele: 'Empenhados em encontrar uma solução'

O comentarista esportivo Denílson surpreendeu ao se pronunciar sobre a notícia de que o cantor Belo teria quitado a dívida milionária que tem com ele. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias na noite de terça-feira, 11, que disse que a equipe de Belo disse que ele resolveu a situação da dívida de mais de R$ 7 milhões. Porém, o ex-atleta informou que o assunto ainda não foi totalmente resolvido.

Em um post no Twitter, Denílson contou que vai se pronunciar quando tudo estiver resolvido, mas deixou claro que ambos querem resolver a dívida o quanto antes.

"Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está", disse ele.

Como começou a dívida entre Denílson e Belo?

A luta judicial se iniciou quando Denilson gerenciava a banda de pagode Soweto, que tinha Belo como líder. Contudo, em 2000, o cantor decidiu colocar ponto final na parceria e sair do grupo para dar início a sua carreira solo. Já gerenciado por outra pessoa, o pagodeiro foi processado pelo ex-jogador por quebra de contrato.

Em 2004, Belo foi condenado a pagar uma indenização para Denilson, mas a ordem nunca foi cumprida. Desde então, a dívida passou a se acumular e chegou a corresponder a mais de R$ 7 milhões. Os advogados do ex-atleta chegaram a solicitar à Justiça para que qualquer premiação oriunda da Dança dos Famosos, da TV Globo, fosse penhorada para pagar a dívida. Porém, o cantor não ganhou a competição.

Denílson reclamou da demora para pagar a dívida publicamente

Há pouco tempo, o comentarista esportivo Denílsoncomentou sobre a dívida do cantorBelo com ele. Em uma nova entrevista, ele alfinetou o artista. "Alguns valores estão invertidos. Essa história do Belo, que em vários momentos eu contei rindo, brincando, mas no fundo é um negócio sério. Porque fala muito do ser humano. Não posso quebrar um contrato com você, te dever um dinheiro, e você seguir uma vida normal. Como você coloca a cabeça no travesseiro? O negócio tomou uma proporção, e eu sinto que a proporção foi para o lado dos memes, e não é uma brincadeira. É algo sério", disse ele no podcast "Benja me mucho".

Então, ele contou que a justiça já determinou que Belo pague a dívida, mas ele ainda não efetuou o pagamento. "Ele não me pagou. E não é normal não pagar. Não tem mais a ver com a Justiça. A Justiça fez a parte dela, deu causa ganha. Agora é só pagar. Minha conta é x, só deposita... Ele continua me devendo, e não me deve pouco, não. E o pior é falarem: 'esquece isso aí!'. Esquecer isso aí? Não vou esquecer. Ele me deve milhas, e não é pouco não. Como vou esquecer? Pode ser que meus filhos recebam isso aí, mas eu não vou dar sossego, vou continuar. O que é certo é certo, e o que é errado, é errado", declarou.

Por fim, Denílson contou que não encontrou mais com Belo e alfinetou um possível suposto encontro. "Se a gente se trombar, é perigoso ele rir da minha cara. Porque um sujeito como ele é assim, vive igual a ele vive, devendo todo mundo, e está aí, vida normal... Ninguém vive assim, mano. Só ele vive assim", afirmou.