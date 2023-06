Denílson reclama de Belo por causa de dívida: 'Como coloca a cabeça no travesseiro?'

Denílson acusa Belo de ainda dever um valor milionário para ele e detona: 'Não é uma brincadeira. É algo sério'

O comentarista esportivo Denílson contou que o cantor Belo ainda não quitou a dívida que existe entre eles. Há vários anos, o ex-atleta acusa o cantor de dever uma grande quantia pelo rompimento de um contrato na época do grupo de pagode Soweto. Atualmente, a dívida estaria na casa dos milhões de reais. Segundo Denílson, Belo ainda não pagou o valor que deve. Em uma nova entrevista, ele alfinetou o artista.

"Alguns valores estão invertidos. Essa história do Belo, que em vários momentos eu contei rindo, brincando, mas no fundo é um negócio sério. Porque fala muito do ser humano. Não posso quebrar um contrato com você, te dever um dinheiro, e você seguir uma vida normal. Como você coloca a cabeça no travesseiro? O negócio tomou uma proporção, e eu sinto que a proporção foi para o lado dos memes, e não é uma brincadeira. É algo sério", disse ele no podcast "Benja me mucho".

Então, ele contou que a justiça já determinou que Belo pague a dívida, mas ele ainda não efetuou o pagamento. "Ele não me pagou. E não é normal não pagar. Não tem mais a ver com a Justiça. A Justiça fez a parte dela, deu causa ganha. Agora é só pagar. Minha conta é x, só deposita... Ele continua me devendo, e não me deve pouco, não. E o pior é falarem: 'esquece isso aí!'. Esquecer isso aí? Não vou esquecer. Ele me deve milhas, e não é pouco não. Como vou esquecer? Pode ser que meus filhos recebam isso aí, mas eu não vou dar sossego, vou continuar. O que é certo é certo, e o que é errado, é errado", declarou.

Por fim, Denílson contou que não encontrou mais com Belo e alfinetou um possível suposto encontro. "Se a gente se trombar, é perigoso ele rir da minha cara. Porque um sujeito como ele é assim, vive igual a ele vive, devendo todo mundo, e está aí, vida normal... Ninguém vive assim, mano. Só ele vive assim", afirmou.

A ação corre na Justiça há quase 20 anos. Na época, o marido deLuciele Di Camargo era dono do grupo Soweto, que tinha Belo como vocalista. Ao romper o contrato para seguir carreira solo, Denilson moveu uma ação contra o pagodeiro pedindo indenização.