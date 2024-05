Saiba diferença entre aniversário de Ivete Sangalo e de seu marido, Daniel Cady

Ivete Sangalo e o marido, Daniel Cady, celebram aniversário em datas próximas e dividem até o singo; saiba qual é a diferença

Ivete Sangalo e o marido, Daniel Cady, dividem muito mais do que a vida a dois. Pais de Marcelo e das gêmeas Marina e Helena, os dois têm o mesmo signo e, por pouco, não dividem também a semana do aniversário.

A artista celebra seus 52 anos nesta segunda-feira, 27. Na véspera de seu aniversário, Ivete Sangalo surgiu nas redes sociais dizendo estar animada com a data e pediu que os fãs e seguidores fizessem doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul como presente para a data especial .

Daqui exatos oito dias, o nutricionista irá completar 39 anos. Cady celebra seu aniversário em 4 de junho, e costuma receber declarações da esposa no dia. No ano passado, a cantora não poupou elogios para o amado.

Leia também: Atitude de Ivete Sangalo em shopping levanta discussão importante para especialista; confira

"Me apaixonei por você exato momento que te vi. Acho que Deus queria que esse encontro não passasse por todas aquelas fases do conhecer. Ele queria logo a gente junto. Eu queria logo, porque sabia do que se tratava aquele homem", escreveu a artista, em seu perfil do Instagram.

"Amo você por muitas coisas. O cara íntegro, apaixonado, louco pela natureza, comprometido e um paizinho muito especial. Te amo. Você é meu presente do amor. Muita água salgada, muita floresta, muitas abelhas e muito nós", finalizou.

Além da data bastante próxima, Ivete Sangalo e Daniel Cady têm o mesmo signo. Os dois possuem o ascendente em gêmeos, localizado na terceira casa astrológica do Zodíaco. De acordo com o site Personare, pessoas com este signo tendem a viver um amor suave e sem ciúmes.

CONFIRA HOMENAGEM DOS FÃS DE IVETE SANGALO EM SEU ANIVERSÁRIO: