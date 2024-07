Bárbara Evans resgata clique antigo e faz declaração para Monique Evans

Bárbara Evans resgatou uma foto antiga em que aparece ao lado da mãe Monique Evans e fez uma linda homenagem para a matriarca

Nesta sexta-feira, 5, Monique Evans está completando 68 anos de vida. Como era de se esperar, a famosa ganhou uma linda homenagem da filha Bárbara Evans.

Em sua conta no Instagram, Bárbara compartilhou em seu Stories uma foto antiga ao lado da mãe. Na imagem, as duas aparecem abraçadas e sorridentes.

Na legenda, Bárbada se declarou para Monique. "Hoje é dia dela. Esse ano resolvi postar uma foto antiga, essa foto representa tantas coisas. Acho que nem é preciso escrever muito, só de olhar para nossos sorrisos e olhares já dá para entender tudo. Mãe, feliz aniversário. Obrigada por ser tão incrível, obrigada por me ensinar a ser tão forte. Parabéns por ser essa mulher tão original, nada e nem ninguém importam, o que importa é o seu coração. Te admiro muito. Te amamos, feliz aniversário", escreveu ela.

Cirurgia plástica

A influenciadora digital Bárbara Evans impressionou seus seguidores ao posar só de calcinha e mostrar o resultado de suas cirurgias plásticas. A estrela passou por três procedimentos de uma única vez há apenas 17 dias e já vê os resultados em seu corpo. Na foto, ela mostrou que está com as curvas acentuadas e com a barriga reta.

A cirurgia plástica de Bárbara Evans aconteceu em meados de junho, na qual fez a troca da prótese de silicone, correção de diástase, abdominoplastia e lipoaspiração nos glúteos, barriga e costas. Na época, ela contou detalhes do procedimento.

"Eu fiz o T no seio, coloquei 280 ml, porque tirou pele e tudo. Eu queria manter o tamanho, porém dar aquela levantadinha. Tem é mãe sabe que peito tende a cair, não tem para onde correr. Tirei a gordurinha da lateral, sabe quando coloca o sutiã e fica caindo? É horrível também. A cirurgia da barriga: a gente teve que fazer a cicatriz maior, da abdominoplastia, porque eu tive uma diástase muito grande, estava com quatro dedos. Então teve que abrir para costurar o músculo. E também pela quantidade de pele que estava sobrando, ele teve que fazer a maior”, disse ela.