Sabrina Sato presta homenagem à Glória Maria no aniversário da jornalista

A jornalista Glória Maria completa 73 anos e recebeu uma bela homenagem da apresentadora Sabrina Sato nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 15, Glória Maria está completando 73 anos de vida! A apresentadora Sabrina Sato (41), foi ao seu Instagram homenagear a jornalista.

No carrossel de cinco fotos publicado pela apresentadora do programa Saia Justa, Sabrina e Glória apareciam lado a lado em diversos cliques. A jornalista também apareceu em uma foto segurando a filha de Sabrina, Zoe (3), no colo.

“Hoje é dia de Glória! Viva a minha amiga tão amada! Viva essa rainha que é inspiração. Mulher pioneira, multifacetada, que quebrou tantos tabus. Mais do que uma rainha da TV brasileira, é um exemplo de força e determinação para todas nós mulheres”, escreveu Sabrina.

A esposa de Duda Nagle (39) parabenizou a amiga pelos 73 anos! “Parabéns Glória Maria! Que sua alegria, sua energia e sua vitalidade continuem nos inspirando por muitos e muitos anos”, finalizou a mãe de Zoe.

