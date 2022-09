Sabrina Sato comemora o aniversário de 70 anos da mãe, Kika: ''Sorte de tê-la por perto''

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou fotos em família para celebrar o aniversário de 70 anos da mãe, Kika

A última quinta-feira, 8, foi dia de festa na casa de Sabrina Sato (41)! A mãe da apresentadora, Kika, completou 70 anos de vida e ganhou uma homenagem e tanto da herdeira através das redes sociais.

A artista abriu um álbum de fotos da matriarca em momentos em família, com os filhos e os netos, e rasgou elogios para ela.

"Viva a minha @kikasatorahal que hoje completa 70 anos. Viva sua alegria e de todos que tem a sorte de tê-la por perto. Ela que tem a melhor gargalhada do mundo e ri muito.", disse ela.

Na filhota seguiu listando as qualidades da aniversariante. "Corajosa, generosa, gentil e uma fortaleza. Toda a felicidade do mundo pra essa super-heroína que me inspira todos os dias. Te amo muito!", concluiu.

Nos comentários, amigos da família também celebraram o aniversário de Kika. "Maravilhosa Kika! Saúde e muito amor", comentou Ivete Sangalo; "Lindas, muita saúde pra sua Mamy, Sá", desejou Viviane Araujo; "Vivaaaaa!", comemorou Claudia Raia.

