Sabrina Sato aposta em look diferentão para apresentar programa no GNT

Apresentadora Sabrina Sato mostrou detalhes do look 'diferentão' usado na última quarta-feira, 7

Redação Publicado em 08/09/2022, às 12h59

Para o primeiro Saia Justa de setembro, Sabrina Sato (41) que agora está no time de peso do programa, arrasou em sua produção com um look all black.

No seu perfil do Instagram, Sabrina Sato mostrou os detalhes da produção impecável para o programa do GNT. Sob o styling de Pedro Sales, a apresentadora surgiu belíssima e esbanjou poder em mais uma quarta-feira.

Na ocasião, Sabrina Sato apostou em um vestido da grife Dolce & Gabanna, e completou a produção com meia-calça e acessórios poderosos, além de um penteado 'diferentão' para a ocasião.

Veja o look usado por Sabrina Sato:

Sabrina Sato confirma crise no casamento com Duda Nagle

No início do ano, surgiram boatos de que o relacionamento de Sabrina Sato e Duda Nagle estava crise. Inclusive, uma postagem de aniversário feita pelo ator para apresentadora foi considerada muito fria e deu o que falar.

Após muitos boatos, a ex-funcionária da Record TV confirmou em uma entrevista para o Fantástico, logo ao ser contratada pela Globo, que realmente enfrentou uma crise na relação com o pai de sua filha.

"À noite, eu comecei a reservar uns dias pra gente: 'Esses dias a gente namora. Esses dias a gente janta'.... Precisava eu e o Duda. A gente descobriu nas crises mesmo", contou ela sobre começar a se dedicar mais na relação.

Sabrina Sato falou como conseguiu identificar a crise e superá-la. "Ela (a terapeuta) falou 'Sabrina, se você não reservar (um dia), não vai aparecer. Porque aí você vai estar cansada, ele vai estar cansado. Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados. E o relacionamento vai desgastando e passando por momentos difíceis'. Então, a gente precisou encontrar um dia pra gente. Conversar mais, fazer aquelas DR’s sabe? Conversar sobre o relacionamento", falou.

