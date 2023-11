Sabrina Sato comemora o aniversário da filha, Zoe, com vídeo encantador

Nas redes sociais, a apresentadora Sabrina Sato postou um vídeo com vários momentos da filha, Zoe, que completou cinco anos

Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, completou cinco anos de vida nesta quarta-feira, 29, e a apresentadora fez questão de comemorar a data especial. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um vídeo com vários momentos marcantes com a herdeira, e prestou uma bela homenagem.

"Zoe significa “cheia de vida” e é exatamente assim que me sinto desde que você chegou. Meu coração fica cheio de amor e gratidão vendo você crescer, se desenvolvendo e descobrindo a vida. Você ama os animais, a natureza e seus primos e amigos. Já escolhe as próprias roupas, tem opinião pra (quase) tudo, escolheu até o tema da sua festa e como vai ser o bolo. Chega do colégio contando tudo que aconteceu, pedindo pra por suas músicas preferidas e viajar pra Bahia. kkkkk", disse a mamãe coruja no começo do texto.

Depois, Sabrina, que anunciou o fim do relacionamento com Duda em março, agradeceu pela vida da herdeira. "E eu só agradeço a Deus por estar pertinho de você, acompanhando tudo isso. Obrigada, minha filha por ser tão especial, por ser minha melhor companhia. Que você seja muito feliz sempre! Meu amor por você é eterno. Obrigada Deus por esse presente chamado Zoe", finalizou.

Mais cedo, Leda Nagle, avó de Zoe, também prestou uma bela homenagem para a neta. No Instagram, a apresentadora postou várias fotos da menina e a parabenizou. "Viva ela, a bela Zoe, minha neta querida, que ilumina nossas vidas, revigora nossa existência e amamos de paixão. Parabéns, minha querida menininha de 5 anos. Parabéns! Felicidades. Que sua vida seja muito, muito feliz!", declarou a vovó na legenda da publicação.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato mostra sua árvore de Natal com efeitos especiais

O apartamento de Sabrina Sato em São Paulo já está pronto para o Natal. Nesta última terça-feira, 28, a famosa postou um vídeo exibindo sua árvore e impressionou com os detalhes interativos que foram colocados no objeto.

Além de muitas luzes e enfeites, o item recebeu um trenzinho e outros acessórios que se movem. Nada básica, a ex-BBB apareceu com sua árvore vestindo um look vermelho arrasador. Sabrina Sato então mostrou tudo em um vídeo. "Que o brilho, a magia e a alegria do Natal continue nos trazendo momentos de amor e felicidade", disse ela na legenda. Confira!