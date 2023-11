Que luxo! Sabrina Sato mostra sua árvore de Natal com efeitos especiais

Em seu apartamento em São Paulo, Sabrina Sato mostra decoração de sua árvore e impressiona com detalhe diferenciados; veja

O apartamento de Sabrina Sato em São Paulo já está pronto para o Natal. Nesta terça-feira, 28, a famosa postou um vídeo exibindo sua árvore e impressionou com os detalhes interativos que foram colocados no objeto.

Além de muitas luzes e enfeites, o item recebeu um trenzinho e outros acessórios que se movem. Nada básica, a ex-BBB apareceu com sua árvore vestindo um look vermelho arrasador. Sabrina Sato então mostrou tudo em um vídeo.

"Que o brilho, a magia e a alegria do Natal continue nos trazendo momentos de amor e felicidade", disse ela na legenda. Nos comentários, os seguidores babaram pela árvore e pela musa. "Simplesmente maravilhoso", falaram. "Que lindo", exclamaram outros.

Nos últimos dias, Sabrina Sato causou com a roupa escolhida para marcar presença na grande festa de aniversário de 50 anos de Angélica. Um dia após o evento, a apresentadora impactou com uma combinação toda colorida e saltos bem exagerados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

No casamento de Ronaldo, Sabrina Sato surpreende com vestido comportado

A apresentadora Sabrina Sato marcou presença no casamento de Ronaldo e Celina Locks. Para o evento luxuoso em Ibiza, na Espanha, a famosa não economizou no look e surpreendeu com um vestido caríssimo, de modelo comportado, mas nada discreto.

Em sua rede social, a artista, conhecida pelas suas produções icônicas, exibiu cliques usando a peça de grife que já custou até R$ 56 mil em um site do Brasil. O modelo longo, de cor rosa e com acabamento de plumas foi combinado com uma carteira prata brilhante e óculos escuros, também brilhantes.

"Celebrando o amor", disse Sabrina Sato, que está solteira após anunciar o fim do relacionamento com o pai de sua filha, o ator Duda Nagle. Nos comentários, os internautas admiraram a famosa. "Deusa", elogiaram. "Maravilhosa", aprovaram outros a produção.