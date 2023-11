Leda Nagle celebra aniversário da neta, Zoe: "Minha querida menininha"

Nas redes sociais, Leda Nagle prestou uma linda homenagem ao comemorar o aniversário de cinco anos da neta, Zoe, filha Duda Nagle e Sabrina Sato

Leda Nagle usou as redes sociais para comemorar o aniversário da neta. Nesta quarta-feira, 29, Zoe completou cinco anos de vida, e a vovó coruja fez questão de homenageá-la. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora postou uma sequência de fotos da menina, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, e escreveu uma bela mensagem.

"Viva ela, a bela Zoe, minha neta querida, que ilumina nossas vidas, revigora nossa existência e amamos de paixão. Parabéns, minha querida menininha de 5 anos. Parabéns! Felicidades. Que sua vida seja muito, muito feliz!", declarou a vovó na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores de Leda deixaram mensagens de felicitações para Zoe. "Parabéns, viva Zoe", disse a atriz Beth Goulart. "Muito linda!! Desejo vida longa e muitas bençãos na vida dela", escreveu uma fã. "Viva! Feliz aniversário para a linda Zoe", falou uma fã.

Zoe, vale dizer, é a única filha de Sabrina e Duda. Em março deste ano, a apresentadora e o ator comunicaram o fim do relacionamento. "Eu gostaria que durasse para sempre, mas o “para sempre” é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. [...] Este comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês [...]", disse Sato na ocasião.

Confira a publicação:

