Sabrina Sato se diverte em viagem com a filha, Zoe, e o cachorrinho da família

Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, Zoe esbanja fofura ao ser flagrada no aeroporto com seu cachorrinho

A apresentadora Sabrina Sato curtiu o seu dia nesta sexta-feira, 6, na companhia de sua filha, Zoe, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle. As duas foram flagradas em um aeroporto no Rio de Janeiro durante a tarde e a menina esbanjou fofura.

Zoe foi flagrada com look colorido encantador e abraçada com seu cachorrinho de estimação. A avó dela, Dona Kika Sato, também foi passear com a família.

Atualmente, Sabrina Sato tem um quadro de viagens no Fantástico, da Globo, que estreou na semana passada com imagens da viagem dela para a Itália para visitar pontos turísticos. Além disso, ela também comanda o programa 'Sobre Nós Dois', no GNT, com Marcelo Adnet, e na atração ela abriu sua intimidade, contando que tentou de tudo para alvar seu casamento. "No meu último relacionamento, a gente fez terapia de casal, foi tentando de tudo. Só que aí chega um momento que não dá, não tem mais o que fazer", explicou ela.

Fotos: Gabriel Rangel/AgNews

Sabrina Sato foi madrinha do casamento de Ronaldo e Celina Locks

A apresentadora Sabrina Sato foi uma das madrinhas do casamento de Ronaldo Nazário, o Fenômeno, e Celina Locks em Ibiza, na Espanha, na semana passada. Após o casal exibir as primeiras fotos oficiais da união, a comunicadora abriu seu álbum de fotos com momentos dos bastidores da festa para compartilhar a alegria com os fãs.

Nas novas imagens, Sabrina apareceu curtindo as festas e as cerimônias que o casal famoso realizou para celebrar o amor em três dias de celebrações na Europa. Na legenda, ela declarou o seu carinho pelos ‘afilhados’.

"Foram muitos dias de festa pra celebrar esse amor tão lindo e único e como uma boa madrinha eu voltei inteira. Amo vocês", afirmou ela.