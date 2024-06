Roberto Justus comemora 11 anos com Ana Paula Siebert: "Me faz feliz"

Nas redes sociais, o empresário Roberto Justus postou uma foto ao lado de Ana Paula Siebert e se declarou para a amada ao comemorar a data

Roberto Justus encantou os seguidores das redes sociais ao se declarar para a esposa, Ana Paula Siebert. Nesta quarta-feira, 12, os dois completam 11 anos juntos e o empresário fez questão de celebrar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, Justus postou uma foto em que aparece abraçado com a esposa e relembrou o início do relacionamento deles, que começou no Dia dos Namorados. Além disso, ele também falou sobre a família que construíram. Roberto e Ana Paula são pais de Vicky, de quatro anos.

"11 anos atrás no Dia dos Namorados de 2013 iniciamos o nosso namoro que culminou em momentos incríveis que vivemos intensamente. Formamos a nossa família e posso dizer que namorar/casar/viver ao seu lado me faz feliz e realizado demais! Que venham muitos outros dias dos namorados! Vamos brindar juntos na sua volta. Te amo demais @anapaulasiebert", declarou Justus na legenda da publicação.

Vale lembrar que Roberto e Ana Paula oficializaram a união em 2015, com uma cerimônia luxuosa, em São Paulo. A festa contou com a presença de 280 convidados.

