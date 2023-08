Renato Aragão recorda fotos do casamento ao comemorar aniversário da esposa: "Meu amor"

Lilian Aragão completou mais um ano de vida e ganhou uma bela homenagem do marido, Renato Aragão, nas redes sociais

O ator e humorista Renato Aragão, que completou 88 anos de vida no começo do ano, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Lilian Aragão, que completa mais um ano de vida nesta sexta-feira, 4.

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou três fotos da amada, sendo duas de quando eles oficializaram o casamento, e outra mais recente. Na legenda, ele parabenizou Lilian e demonstrou todo o amor que sente por ela.

"Hoje é dia de comemoração! Dia em que minha esposa, melhor amiga, eterna namorada, completa mais um ano de vida. Para você, meu amor, Lilian Aragão, desejo muita felicidade, muita luz e sucesso sempre", disse ele no começo do texto.

E completou a homenagem: "Que você tenha um novo ano maravilhoso. Você merece as melhores coisas que essa vida pode proporcionar. Obrigado por nos encantar e alegrar com seu jeitinho especial. Te amo. Parabéns", finalizou o texto.

Lilian também fez questão de comemorar o novo ciclo. Em seu Instagram, ela postou uma foto toda sorridente e celebrou. "Hoje é o dia mais esperado do ano por mim… É dia de dizer: Vamos comer um pedacinho de bolo? Obrigada, Senhor, pelos 50 aninhos de muita alegria", escreveu a aniversariante.

Vale lembrar que Renato e Lilian são pais da atriz e influenciadora digital Lívian Aragão, que tem 24 anos.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Aragão (@renatoaragao)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lilian Aragão (@lilianaragaooficial)

Como Renato Aragão conheceu sua esposa?

Renato Aragão e Lilian, que estão juntos há mais de 30 anos, se conheceram de um jeito inusitado, que surgiu de uma admiração vinda dela, quando ainda era mais nova. Em entrevista ao Altas Horas, programa da Globo apresentado por Serginho Groismann, ela revelou que começou a trabalhar com comunicação apenas para se aproximar do humorista. "Desde pequena sempre fui alucinada pelo Renato, em especial. E sempre dizia que o dia que 'ele me conhecer, ele vai gostar de mim'. Passei a vida inteira falando isso. No dia que eu encontrei com ele não conseguia falar. Só dizia 'você é o meu herói'", relembrou.