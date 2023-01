Renato Aragão celebra chegada dos 88 anos: "Muito feliz com essa idade"

"Gratidão por mais um ano de vida", declarou Renato Aragão em vídeo publicado nas redes sociais

Renato Aragão está em clima de festa ao completar 88 anos. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele comemorou o aniversário com direito a bolo temático e um discurso celebrando o momento que vive. "Gratidão por mais um ano de vida", diz a legenda da postagem.

"Estou muito feliz com essa idade, conviver com meus amigos, com meus colegas de trabalho, com meus fãs, com minha mãe, com meus irmãos, com meus filhos. Muito obrigada por mais um ano de minha existência", declarou o humorista, conhecido por interpretar o cômico Didi, dos "Trapalhões".

"Que lindo, amor, te amo", disse a esposa de Renato, Lilian Aragão, no final do registro. O comediante ainda ganhou uma bela declaração da filha, Lívian Aragão (23), que foi ao Instagram para homenagear o pai.

"Dia de comemorar! Mais um ano de vida da minha maior inspiração. Pai, obrigada por dividir sua vida comigo e por me ensinar tanto todos os dias. Sempre serei sua maior fã! (Deus foi bom demais comigo) Te amo, te amo, te amo! Feliz aniversário!", escreveu a atriz.

Em dezembro do ano passado, Renato Aragão sofreu um acidente isquêmico transitório (AIT) e precisou ser internado no Hospital Samaritano, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O humorista foi hospitalizado após sentir um desconforto em casa e precisou passar por uma vigilância neurológica. Ele recebeu alta hospitalar depois de ficar internado por dois dias na unidade de saúde.

Tadeu Mello comenta fim inesperado do programa “Turma do Didi”

Tadeu Mello (57) relembrou em entrevista o fim do programa “Turma do Didi” em que atuava ao lado de Renato Aragão.

O ator comentou no podcast Fora de Jogo que por mais que boatos sobre o fim do programa já circulassem, foi nas gravações de um especial de fim de ano que a notícia caiu como uma bomba.

“Quando a gente estava gravando o último episódio, naquele momento de confraternização, todo mundo de branco... Gravamos tudo e faltava somente aquele momento final, e o Renato convidou a gente para ir no camarim dele e falou que o programa realmente não iria voltar mais. Foi uma coisa desesperadora, impactante”.