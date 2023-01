Renato Aragão completa 88 anos e recebe homenagem da filha: "Inspiração"

Nas redes sociais, a filha de Renato Aragão compartilhou fotos com o pai e se declarou ao eterno 'Trapalhão'

O humorista Renato Aragão, conhecido popularmente por Didi, completa 88 anos nesta sexta-feira, 13, e a filha dele, Lívian Aragão (23), compartilhou algumas fotos ao lado do pai e se declarou ao artista.

Entre as imagens escolhidas por Lívian para a publicação, há uma antiga de quando ela era criança, no colo de Renato.

“DIA DE COMEMORAR! Mais um ano de vida da minha maior inspiração. Pai, obrigada por dividir sua vida comigo e por me ensinar tanto todos os dias. Sempre serei sua maior fã! (Deus foi bom demais comigo) te amo, te amo, te amo! Feliz aniversário!", escreveu.

Os fãs de Renato aproveitaram o post da atriz para enviar felicitações ao humorista. "Livinha, toda felicidade pro seu pai, tudo de ótimo sempre! Parabéns para ele e essa família linda!", escreveu um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívian Aragão ♡ (@livianaragao)

Renato Aragão celebra novo ano em família: "Um feliz 2023 para todos!"

Renato Aragão celebrou a virada do ano em família, ao lado de sua esposa, Lilian, e da filha. Ele compartilhou uma foto no seu perfil do Instagram, em que aparece na sala de sua casa, na frente de balões do novo ano. "Um feliz 2023 para todos!", disse.

No começo de dezembro, ele foi levado para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro após ter um AIT (Acidente Isquêmico Transitório) e precisar ficar em observação neurológica.

Ao saber da hospitalização do pai, Lívian saiu correndo da Farofa da Gkay, em Fortaleza, para vê-lo. Nas redes sociais, a jovem compartilhou fotos abraçando o artista na cama do hospital e falou sobre ter largado o evento para ficar ao lado dele, pois, segundo ela, família vem em primeiro lugar.

Pouco tempo depois, ele recebeu alta e se comunicou com os fãs por meio de suas redes sociais: "Pessoal, estamos juntos. Obrigada pelo carinho. Um beijão para todo mundo", falou ao chegar em casa e agradecer as mensagens que recebeu.