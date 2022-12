Renato Aragão tranquiliza fãs após ser internado: "Não precisa se preocupar"

O humorista Renato Aragão teve um AIT (Ataque Isquêmico Transitório)

O humorista Renato Aragão (87) utilizou o seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira, 07, para tranquilizar os fãs sobre sua internação.

"Não precisam se preocupar, estou bem", garantiu o eterno Trapalhão, que fez o vídeo de seu quarto do hospital.

Ele foi levado para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, após ter um AIT (Ataque Isquêmico Trânsitório) e deve ficar em vigilância por até 48 horas.

Entenda o que é o Ataque Isquêmico Transitório

Considerado um possível sinal de alerta para um futuro acidente vascular (AVC), o Ataque Isquêmico Transitório (AIT), também conhecido como Acidente Isquêmico Transítório ou Mini-AVC, ocorre quando uma artéria cerebral entope ou se rompe pela presença de coágulos que bloqueiam temporariamente o fluxo sanguíneo para o cérebro. A principal diferença em relação ao AVC está no tempo de estabilização.

Com duração de dois a trinta minutos, entre os principais sintomas do AIT estão a fraqueza em um lado do corpo, perda de sensibilidade, problemas de visão e fala arrastada. O surgimento deste coágulo pode ser decorrente de uma série de fatores, como danos arteriais decorrentes de colesterol alto (aterosclerose), pressão arterial elevada, e a formação de coágulos no coração.

Procurado, o Hospital Samaritano da Barra da Tijuca disse que não tem autorização para informar sobre o caso de Renato Aragão.

