Renato Aragão se emociona ao se despedir de Roberto Guilherme

Humorista Renato Aragão manda mensagem de despedida para amigo que se foi e não segura a emoção

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 17h31

Nesta quinta-feira, 10, o mundo da comédia e da TV perdeu um grande nome. O ator Roberto Guilherme faleceu aos 84 anos, após passar um ano lutando contra um câncer. Então, seu grande amigo, o humorista Renato Aragão (87), gravou um vídeo se despedindo do artista, mas não conteve a emoção.

Em um vídeo enviado ao “Fofocalizando”, do SBT, Renato abriu seu coração para exaltar e elogiar a amizade que tinha com Roberto, contando também que o ator era uma pessoa doce, mesmo transparecendo que era durão.

“Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, era um amigo maravilhoso. Aquele tipo que ele fazia de durão era muito diferente. Fora disso, ele era maravilhoso. Ele era sargento mesmo, deu 100 e tantos saltos de paraquedas e depois virou ator e ficou alegrando todo mundo”, começou Renato. "Hoje, não sei como falar desse meu amigo muito doce que nós perdemos. Muito bem, o céu vai ficar mais alegre", completou.

Infelizmente, ontem, também perdemos Roberto Guilherme, o intérprete do eterno Sargento Pincel, dos Trapalhões 😢 O #Fofocalizando conseguiu falar com exclusividade com Renato Aragão, que lembrou com carinho do amigo! pic.twitter.com/hNl6tNN1IZ — Fofocalizando (@pfofocalizando) November 11, 2022

Renato Aragão recorda clique com Roberto Guilherme e lamenta morte do amigo

Renato Aragão utilizou suas redes sociais para homenagear e lamentar a morte de Roberto Guilherme. O ator estava internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, e lutava contra um câncer. Em seu perfil no Instagram, o humorista recordou uma foto em que aparece atuando ao lado do amigo no seriado, e mostrou que estava muito chateado com o falecimento do artista. "Hoje perdi um grande amigo. Meu coração está de luto", desabafou o humorista na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação que o humorista fez em seu Instagram, os fãs de Renato também lamentaram a morte de Roberto Guilherme. "Que tristeza", disse uma seguidora. "O nosso também. Só gratidão por toda sua obra! Fique bem, amado Didi", comentou outra. "Que tristeza, meus sentimentos", falou uma terceira internauta, seguidora de Renato.