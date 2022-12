Filha de Renato Aragão deixa Farofa da Gkay para ver o pai no hospital: ''Peguei primeira ponte aérea''

Filha de Renato Aragão, Lívian Aragão, abandonou evento correndo para ver o pai no hospital após acidente isquêmico transitório

O humorista e ator Renato Aragão (87) está internado em um hospital no Rio de Janeiro. Ao saber da hospitalização do pai, a filha dele com Lilian Aragão, Lívian Aragão (23), saiu correndo da Farofa da Gkay, em Fortaleza, para ver o pai.

Em sua rede social, a jovem compartilhou fotos abraçando o artista na cama do hospital e falou sobre ter largado o evento para ficar ao lado dele, pois, segundo ela, família vem em primeiro lugar.

"FAMILY FIRST. Peguei a primeira ponte aérea farofa x Rio pra ver meu pai. Ele teve um AIT Acidente isquêmico transitório. Está sob vigilância neurológica, muito bem e monitorado com muito amor e carinho. Te amo", disse Lívian Aragão.

Nesta quarta-feira, 07, a esposa de Renato Aragão contou ao site Splash do UOL que o marido havia sido internado para ficar sendo monitorado após se sentir zonzo em casa. “Está em observação como tem que ser. Ele já está no quarto, não estamos na UTI”, disse ela à publicação

Nos últimos dias, Lívian Aragão esteve na Farofa da Gkay e exibiu o seu look poderoso para o evento. Na rede social, ela compartilhou fotos da produção e impressionou com tanto estilo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívian Aragão ♡ (@livianaragao)

Renato Aragão lamenta a morte do amigo Roberto Guilherme

Em novembro deste ano, o humorista Renato Aragão se despediu do ator Roberto Guilherme, que interpretou o Sargento Pincel na Turma do Didi. Em um vídeo enviado ao “Fofocalizando”, do SBT, Renato abriu seu coração para exaltar e elogiar a amizade que tinha com Roberto, contando também que o ator era uma pessoa doce, mesmo transparecendo que era durão.

“Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, era um amigo maravilhoso. Aquele tipo que ele fazia de durão era muito diferente. Fora disso, ele era maravilhoso. Ele era sargento mesmo, deu 100 e tantos saltos de paraquedas e depois virou ator e ficou alegrando todo mundo”, começou Renato. "Hoje, não sei como falar desse meu amigo muito doce que nós perdemos. Muito bem, o céu vai ficar mais alegre", completou.

