Lívian Aragão surge com a barriga de fora ao curtir a Farofa da Gkay

Lívian Aragão personaliza camiseta da Farofa da Gkay e deixa a barriga toda de fora no look

A atriz Lívian Aragão esbanjou sensualidade ao mostrar o seu look para curtir a Farofa da Gkay, que é o evento da influenciadora Gkay para celebrar o seu aniversário. Nas redes sociais, a filha de Renato Aragão deixou a barriguinha sarada de fora.

Ela personalizou a sua camiseta do evento e cortou a peça para deixar a cinturinha de fora. Para completar o visual, ela surgiu com shorts jeans e corrente na cintura, além de óculos escuros e joias douradas.

“Pronta para ver o jogo no melhor lugar! Vamo”, disse ela na legenda do post, citando o jogo entre Brasil e Coréia do Sul na Copa do Mundo do Catar.

Lívian Aragão revela fim do namoro

Lívian Aragão anunciou o fim do namoro com o streamer e influenciador João Vitor Façanha, o Jota, há poucas semanas. Por meio de um post nas redes sociais, ela confirmou a separação.

"Foram alguns meses intensos de muito amor, carinho e gargalhadas. Nós, nesse tempo juntos, aprendemos muito um com o outro, mas há algumas semanas, decidimos que precisávamos caminhar sozinhos. Fiquem tranquilos, tá tudo bem entre a gente, só estamos vivendo momentos de vida diferentes e por isso nosso namoro chegou ao fim", informaram.

E os dois continuaram o texto sobre o término. "O nosso relacionamento terminou mas o respeito, carinho e admiração continuam. Ainda nos gostamos muito, mas agora como amigos. Peço que respeitem esse momento delicado para os dois e que esse assunto seja encerrado aqui. Não nos pronunciaremos mais sobre esse assunto pois já está tudo resolvido e em paz. Um abraço apertado, Lívian e Jota", escreveram.