Renato Aragão chega em casa após dois dias internado no Rio de Janeiro

Família de Renato Aragão mostra como foi a chegada dele em casa após sofrer um AIT

O ator e humorista Renato Aragão (87) já está em sua casa após ficar dois dias internado em um hospital no Rio de Janeiro. A chegada dele foi registrada pela filha, Livian Aragão (23), e a esposa, Lilian Aragão (54), nas redes sociais.

Ele chegou acompanhado de sua esposa e já deixou um recado para os fãs: “Pessoal, tamo junto! Obrigado pelo carinho! Um beijão para todo mundo”. Logo depois, ele reencontrou o seu cachorro, que apareceu muito feliz ao rever o artista.

Renato Aragão foi internado na última quarta-feira, 7, ao ficar zonzo em casa. Ele foi levado ao hospital pela esposa e recebeu o diagnóstico de AIT (Ataque Isquêmico Transitório). O artista ficou em observação por alguns dias e já recebeu alta hospitalar.

Saiba o que é um Ataque Isquêmico Transitório

Considerado um possível sinal de alerta para um futuro acidente vascular (AVC), o Ataque Isquêmico Transitório (AIT), também conhecido como Acidente Isquêmico Transítório ou Mini-AVC, ocorre quando uma artéria cerebral entope ou se rompe pela presença de coágulos que bloqueiam temporariamente o fluxo sanguíneo para o cérebro. A principal diferença em relação ao AVC está no tempo de estabilização.

Com duração de dois a trinta minutos, entre os principais sintomas do AIT estão a fraqueza em um lado do corpo, perda de sensibilidade, problemas de visão e fala arrastada. O surgimento deste coágulo pode ser decorrente de uma série de fatores, como danos arteriais decorrentes de colesterol alto (aterosclerose), pressão arterial elevada, e a formação de coágulos no coração.