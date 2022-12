Renato Aragão é internado com AIT; entenda o que é o Ataque Isquêmico Transitório

Aos 87 anos, o humorista Renato Aragão, o Didi, sofreu um AIT após se sentir mal, em casa

O humorista e ator Renato Aragão, de 87 anos, está internado em um hospital no Rio de Janeiro. A esposa dele, Lilian Aragão, contou ao site Splash UOL, que o marido sofreu um AIT (Ataque Isquêmico Transitório) e está bem.

Considerado um possível sinal de alerta para um futuro acidente vascular (AVC), o Ataque Isquêmico Transitório (AIT), também conhecido como Acidente Isquêmico Transítório ou Mini-AVC, ocorre quando uma artéria cerebral entope ou se rompe pela presença de coágulos que bloqueiam temporariamente o fluxo sanguíneo para o cérebro. A principal diferença em relação ao AVC está no tempo de estabilização.

Com duração de dois a trinta minutos, entre os principais sintomas do AIT estão a fraqueza em um lado do corpo, perda de sensibilidade, problemas de visão e fala arrastada. O surgimento deste coágulo pode ser decorrente de uma série de fatores, como danos arteriais decorrentes de colesterol alto (aterosclerose), pressão arterial elevada, e a formação de coágulos no coração.

Procurado, o Hospital Samaritano da Barra da Tijuca disse que não tem autorização para informar sobre o caso.