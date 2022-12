Aos 87 anos, Renato Aragão é internado em hospital do Rio de Janeiro

Esposa de Renato Aragão, Lilian Aragão revela o motivo da internação repentina do marido

O humorista e ator Renato Aragão, de 87 anos, está internado em um hospital no Rio de Janeiro. A esposa dele, Lilian Aragão, contou ao site Splash UOL, que o marido foi diagnosticado com AIT (Ataque Isquêmico Transitório) e está bem.

O humorista está sendo monitorado pelos médicos após ficar zonzo em casa. “Está em observação como tem que ser. Ele já está no quarto, não estamos na UTI”, disse ela à publicação.

Nesta semana, a filha caçula dele, Livian Aragão, esteve na Farofa da Gkay e exibiu o seu look poderoso para o evento.

Renato Aragão lamenta a morte do amigo Roberto Guilherme

Em novembro deste ano, o humorista Renato Aragão se despediu do ator Roberto Guilherme, que interpretou o Sargento Pincel na Turma do Didi. Em um vídeo enviado ao “Fofocalizando”, do SBT, Renato abriu seu coração para exaltar e elogiar a amizade que tinha com Roberto, contando também que o ator era uma pessoa doce, mesmo transparecendo que era durão.

“Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, era um amigo maravilhoso. Aquele tipo que ele fazia de durão era muito diferente. Fora disso, ele era maravilhoso. Ele era sargento mesmo, deu 100 e tantos saltos de paraquedas e depois virou ator e ficou alegrando todo mundo”, começou Renato. "Hoje, não sei como falar desse meu amigo muito doce que nós perdemos. Muito bem, o céu vai ficar mais alegre", completou.