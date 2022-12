Renato Aragão recebe alta hospitalar após sofrer um AIT

Renato Aragão deixa o hospital nesta sexta-feira, 9, após passar alguns dias internado no Rio de Janeiro

O ator e humorista Renato Aragão (87) recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 9, após ficar dois dias internado em um hospital no Rio de Janeiro. A esposa do artista, Lilian Aragão, confirmou a saída do marido do hospital ao site NaTelinha.

Aragão sofreu um AIT (Ataque Isquêmico Transitório) na última quarta-feira, 7, e foi levado pela esposa ao hospital. Ela contou que ele ficou zonzo em casa e ela achou melhor procurar um médico. Ao chegar no hospital, ele recebeu o diagnóstico de AIT e ficou em observação.

Saiba o que é um Ataque Isquêmico Transitório

Considerado um possível sinal de alerta para um futuro acidente vascular (AVC), o Ataque Isquêmico Transitório (AIT), também conhecido como Acidente Isquêmico Transítório ou Mini-AVC, ocorre quando uma artéria cerebral entope ou se rompe pela presença de coágulos que bloqueiam temporariamente o fluxo sanguíneo para o cérebro. A principal diferença em relação ao AVC está no tempo de estabilização.

Com duração de dois a trinta minutos, entre os principais sintomas do AIT estão a fraqueza em um lado do corpo, perda de sensibilidade, problemas de visão e fala arrastada. O surgimento deste coágulo pode ser decorrente de uma série de fatores, como danos arteriais decorrentes de colesterol alto (aterosclerose), pressão arterial elevada, e a formação de coágulos no coração.

Filha de Renato Aragão volta às pressas da Farofa da Gkay

Filha caçula de Renato Aragão, Livian Aragão estava na Farofa da Gkay quando recebeu a notícia da internação do pai. Rapidamente, ela fez as malas e voltou para o Rio de Janeiro para acompanhá-lo neste momento de cuidado com a saúde.

"FAMILY FIRST. Peguei a primeira ponte aérea farofa x Rio pra ver meu pai. Ele teve um AIT Acidente isquêmico transitório. Está sob vigilância neurológica, muito bem e monitorado com muito amor e carinho. Te amo", disse Lívian Aragão.