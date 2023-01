Como Renato Aragão conheceu sua esposa? Mulher é 33 anos mais nova que Didi

Eterno Didi, Renato Aragão completou 88 anos neste fim de semana e comemorou com esposa e filha

Renato Aragão completou 88 anos neste fim de semana e comemorou ao lado da esposa Lilian (53) e de sua filha, Livian (23). Juntos há mais de 30 anos, os dois se conheceram de um jeito inusitado, que surgiu de uma admiração vinda dela, quando ainda era mais nova.

Em entrevista ao Altas Horas, programa da Globo apresentado por Serginho Groismann, Lilian revelou que começou a trabalhar com comunicação apenas para se aproximar do humorista. "Desde pequena sempre fui alucinada pelo Renato, em especial. E sempre dizia que o dia que 'ele me conhecer, ele vai gostar de mim'. Passei a vida inteira falando isso", contou.

Ela afirmou que começou a trabalhar com comunicação e toda vez que ia até o Rio de Janeiro tentava conversar com o humorista, mas não conseguiu fácil. "No dia que eu encontrei com ele não conseguia falar. Só dizia 'você é o meu herói'", relembrou.

Aragão contou que, alguns dias após o primeiro encontro, olhou para o cartão que Lilian tinha entregado e decidiu ligar para a comunicadora, e a convidou para um especial de Ano Novo que iria se apresentar. No segundo encontro, os dois já perceberam a sintonia e não se largaram mais.

"Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Ele perguntou 'você que é a Lilian?'. Eu disse 'sou eu'. Ele falou 'venha aqui que não vou te largar mais'. Em seis meses nós estávamos casados. Renato para mim é perfeito", lembrou Lilian, ainda durante a entrevista.

O eterno Didi, personagem do humorístico Os Trapalhões, então elogiou a esposa, com quem teve Livian. "Na verdade, a Lilian é tão grande para mim que não descobri nem 10% dela. Não tenho mais do que reclamar da vida. Isso para mim é uma felicidade", completou.

LILIAN É O SEGUNDO CASAMENTO DO HUMORISTA

Antes de conhecer sua atual esposa e se casar com ela em 1991, o comediante era casado com Marta Rangel. Os dois casaram em 1957 e se separaram no mesmo ano que Didi se casou com Lilian. Hoje, Rangel tem 87 anos e não é um rosto conhecido da mídia.

Fruto deste relacionamento, ele teve quatro filhos. Paulo Aragão (62), produtor e diretor de televisão; Ricardo Aragão (60) que, assim como o irmão mais velho, também atua como produtor e diretor; Renato Júnior (54), que atua como produtor musical e redator; e Juliana Aragão (45), a caçula, única filha mulher do primeiro casamento, que não seguiu a carreira artística como os irmãos.

Livian é sua única filha do segundo casamento. Ela decidiu seguir a carreira artística e foi para o lado da atuação, assim como seu pai. A atriz já trabalhou em diversos projetos do pai, como Cupido Trapalhão (2003), Didi Quer Ser Criança (2004) e Didi, o Caçador de Tesouros (2005). Além disso, ela esteve em alguns folhetins da Globo como Flor do Caribe (2013), Malhação (2015 - 2017) e Tempo de Amar (2017 - 2018).

COMO FOI O ANIVERSÁRIO DO ARTISTA?

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele comemorou o aniversário com direito a bolo temático e um discurso celebrando o momento que vive. "Gratidão por mais um ano de vida", diz a legenda da postagem.

"Estou muito feliz com essa idade, conviver com meus amigos, com meus colegas de trabalho, com meus fãs, com minha mãe, com meus irmãos, com meus filhos. Muito obrigada por mais um ano de minha existência", declarou o humorista."Que lindo, amor, te amo", disse a esposa de Renato, Lilian Aragão, no final do registro. O comediante ainda ganhou uma bela declaração da filha, que foi ao Instagram para homenagear o pai.