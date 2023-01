Renato Aragão celebra novo ano em família: "Um feliz 2023 para todos!"

No começo de dezembro, Renato Aragão foi levado para o Hospital Samaritano após ter um Acidente Isquêmico Transitório

O humorista Renato Aragão (87) celebrou a virada do ano em família, ao lado de sua esposa, Lilian, e da filha, Lívian (23).

Renato compartilhou uma foto em seu perfil no Instagram, em que aparece na sala de sua casa, na frente de balões do novo ano. "Um feliz 2023 para todos!", disse.

No começo de dezembro, ele foi levado para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro após ter um AIT (Acidente Isquêmico Transitório) e precisar ficar em observação neurológica.

Ao saber da hospitalização do pai, Lívian saiu correndo da Farofa da Gkay, em Fortaleza, para vê-lo. Nas redes sociais, a jovem compartilhou fotos abraçando o artista na cama do hospital e falou sobre ter largado o evento para ficar ao lado dele, pois, segundo ela, família vem em primeiro lugar.

Pouco tempo depois, ele recebeu alta e se comunicou com os fãs por meio de suas redes sociais: "Pessoal, estamos juntos. Obrigada pelo carinho. Um beijão para todo mundo", falou ao chegar em casa e agradecer as mensagens que recebeu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Aragão (@renatoaragao)

Renato Aragão foi internado com AIT; entenda o que é o Ataque Isquêmico Transitório

Considerado um possível sinal de alerta para um futuro acidente vascular (AVC), o Ataque Isquêmico Transitório (AIT), também conhecido como Mini-AVC, ocorre quando uma artéria cerebral entope ou se rompe pela presença de coágulos que bloqueiam temporariamente o fluxo sanguíneo para o cérebro. A principal diferença em relação ao AVC está no tempo de estabilização.

Com duração de dois a trinta minutos, entre os principais sintomas do AIT estão a fraqueza em um lado do corpo, perda de sensibilidade, problemas de visão e fala arrastada. O surgimento deste coágulo pode ser decorrente de uma série de fatores, como danos arteriais decorrentes de colesterol alto (aterosclerose), pressão arterial elevada, e a formação de coágulos no coração.