Renata Dominguez presta comovente homenagem no aniversário da avó: "Feliz centenário!"

Nas redes sociais, a atriz Renata Dominguez mostrou os detalhes da festa de aniversário da avó e prestou uma bela homenagem

A atriz Renata Dominguez, que participou com o marido, Leandro Gléria, do reality Power Couple Brasil, da Record TV, encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 3, ao mostrar os detalhes da festa de aniversário de sua avô, dona Dalva, que completou 100 anos de vida.

No Instagram, ela mostrou a família reunida para celebrar a data especial. A festa luxuosa foi decorada com muitas flores, e contou com um bolo toda braco e muitos docinhos. Em algumas imagens, Renata aparece sorridente com a aniversariante e a filha, Giulia, de oito meses.

Já na legenda, a artista prestou uma comovente homenagem. "100 anos da minha vovó Dalva!!!!! E ela brilhou!!!!! Não é pra qualquer um chegar a essa idade com essa saúde, disposição, lucidez e muito amor à vida!! Ela é uma mulher de Deus, uma grande mulher… E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse século de vida!!", começou ela, rasgando elogios.

E completou: "Como é grande o nosso amor por você, Vovó Dalva!! Você é um fenômeno!! Que venham mais aniversários. Estaremos sempre aqui pra te aplaudir, babar muito com você e te encher de amor. Você merece tudo o que sonhar. Deus te abençoe sempre. Te amo!!!! Feliz aniversário!! Feliz centenário!!!! #RumoAos120 #DalvaFaz100", finalizou.

Confira as fotos:

Renata Dominguez mostra a filha com look deslumbrante em seu mesversário

Na última segunda-feira, 28, Renata Dominguez explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar novos cliques da filha, Giulia. A menina, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria, completou oito meses de vida, e a mamãe coruja fez questão de celebrar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou a herdeira usando um lindo vestido, com muitas flores estampadas. Além disso, ela completou a produção com uma tiara, meia-calça e um sapatinho, e se derreteu. "8 meses de uma ursinha linda que enche os meus dias de encantamento, descobertas, alegrias, muitos sorrisos e muito mais muito amor!", escreveu a artista na legenda da publicação. Veja a publicação!