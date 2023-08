Renata Dominguez mostra a filha com look deslumbrante em seu mesversário

A atriz Renata Dominguez mostrou o look da filha para comemorar seu oitavo mês de vida

Renata Dominguez explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar novos cliques da filha, Giulia. A menina, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria, completou oito meses de vida nesta segunda-feira, 28, e a mamãe coruja fez questão de celebrar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz, que participou com o marido do reality Power Couple Brasil, da Record TV, mostrou a herdeira usando um lindo vestido, com muitas flores estampadas. Além disso, ela completou a produção com uma tiara, meia-calça e um sapatinho.

Ao postar a sequência de fotos de Giulia deitada ao lado de um balão com o número 8, Renata se derreteu. "8 meses de uma ursinha linda que enche os meus dias de encantamento, descobertas, alegrias, muitos sorrisos e muito mais muito amor!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com a postagem. "Bonequinha", disse uma seguidora. "Uma princesa de verdade", escreveu outra. "Meu Deus, que perfeição", falou uma fã. "Parabéns, princesa por mais um mês de vida. Que papai do céu te abençoe, te proteja, te ilumine sempre", desejou mais uma.

Vale lembrar que Renata e Leandro batizaram a filha recentemente. Os dois reuniram a família para comemorar o momento especial na vida da bebê, e mostraram os detalhes da confraternização, contou com uma decoração com flores e anjinhos, além de docinhos e um bolo todo branco, nas redes sociais.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Viagem com a família

A atriz Renata Dominguez encantou os seguidores das redes sociais ao postar as primeiras fotos na Argentina. Ela está curtindo alguns dias de férias ao lado do marido, Leandro Gléria, da filha do casal, Giulia, de sete meses, e outros familiares.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista mostrou que as temperaturas estão bem baixas, mas mesmo com o tempo frio, ela não deixou de passear por alguns pontos turísticos e aproveitou para fazer várias poses ao lado da família, que no primeiro dia visitou Recoleta, um bairro de Buenos Aires. "Dia 1", escreveu ela na legenda da publicação.