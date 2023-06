Renata Dominguez encanta ao mostrar detalhes do batizado da filha, Giulia

A atriz Renata Dominguez mostrou os detalhes da comemoração do batizado de seu filha, Giulia

A atriz Renata Dominguez encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 29, ao compartilhar diversos registros da comemoração do batizado da filha, Giulia, de seis meses, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria.

No Instagram, a artista, que participou do reality Power Couple Brasil, da Record TV, mostrou a família reunida para presenciar esse momento especial na vida da bebê. A confraternização contou com uma decoração com flores e anjinhos, além de docinhos e um bolo todo branco. "Confraternização do batizado da Baby Giulia", escreveu Renata na publicação.

Os internautas se derreteram pelos registros nos comentários. "Que bebê linda!!! Muito fofa", disse uma seguidora. "Que maravilha, uma benção de Deus. Que bebê mais linda", escreveu outra. "Família linda! Que papai do céu abençoe a Giulia!", desejou uma fã.

Vale lembrar que Giulia completou seis meses de vida nesta última quarta-feira, 28. Para comemorar a data especial, Renata postou algumas fotos em que a herdeira aparece usando um macacão branco com estampa de ursinho, além de uma tiara de laco na cabeça, ao lado do número seis, e se declarou.

"A gente só entende de verdade a maternidade quando somos nós a ocupar o lugar da mãe. Ser mãe é mergulhar em um amor incondicional, é sentir o coração bater fora do peito… 6 meses do maior amor do mundo!", disse ela.

Confira as publicações:

Dia na piscina com a filha

Recentemente, Renata Dominguez explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos registros com a filha, Giulia. A atriz curtiu alguns dias de descanso com a família, e encantou os fãs ao surgir curtindo o dia na piscina com a menina.

Na imagem, a mamãe aparece na água, segurando a herdeira, que está em pé do lado de fora, usando um look estampado. Ela ainda dividiu outros cliques com Giulia e o marido, curtindo o local que estão hospedados, e celebrou o momento em família. "Dias incríveis e lindos momentos na memória", escreveu a artista na legenda da publicação.