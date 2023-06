Renata Dominguez reflete sobre a maternidade ao comemorar mesversário da filha: "Amor incondicional"

A atriz Renata Dominguez comemorou o sexto mês de vida da filha, Giulia, com lindos cliques inéditos da menina

A atriz Renata Dominguez explodiu o fofurômetro das redes sociais ao dividir uma sequência de cliques da filha, Giulia. A menina, fruto de seu casamento com Leandro Gléria, completou seis meses de vida nesta quarta-feira, 28.

Para comemorar a data especial, a artista compartilhou no feed do Instagram algumas fotos em que a herdeira aparece usando um macacão branco com estampa de ursinho, além de uma tiara de laco na cabeça, ao lado do número seis.

Giulia esbanjou fofura nas imagens ao dar um lindo sorriso enquanto faz algumas poses, e na legenda, a mamãe coruja se derreteu ao falar sobre o amor que sente pela pequena. "A gente só entende de verdade a maternidade quando somos nós a ocupar o lugar da mãe", afirmou ela no começo do texto.

A famosa completou a postagem se declarando para a filha. "Ser mãe é mergulhar em um amor incondicional, é sentir o coração bater fora do peito… 6 meses do maior amor do mundo!", finalizou.

Antes de ser mãe pela primeira vez, Dominguez participou do reality Power Couple Brasil, da Record TV, ao lado do marido, Leandro. Os dois deixaram a competição após perderam a disputa contra os casais Li Martins e JP Mantovani e Mari Matarazzo e Matheus Yurley, com 28,73% dos votos.

Confira as fotos da filha de Renata Dominguez:

Dia na piscina com a filha

Renata Dominguez explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos registros com a filha, Giulia, fruto de seu casamento com Leandro Gléria. A atriz está curtindo alguns dias de descanso com a família, e encantou os fãs ao surgir curtindo o dia na piscina com a menina.

Na imagem, a mamãe aparece na água, segurando a herdeira, que está em pé do lado de fora, usando um look estampado. Ela ainda dividiu outros cliques com Giulia e o marido, curtindo o local que estão hospedados, e celebrou o momento em família. "Dias incríveis e lindos momentos na memória", escreveu a artista na legenda da publicação.

