Renata Dominguez desabafa sobre corpo no pós-parto e puerpério: "Não consigo"

Em entrevista à CARAS, Renata Dominguez desabafou sobre dificuldade para retornar ao corpo de antes da gravidez

A atriz Renata Dominguez (43) não nega que a chegada de sua primeira filha, Giulia, fruto de seu relacionamento com Leandro Gleria, veio como um verdadeiro furacão em sua vida. Após ter sido diagnosticada com depressão pós-parto, a famosa tem superado aos poucos e retomado a sua rotina em meio ao puerpério.

Em entrevista à CARAS, Renata abriu o coração e comentou como tem sido esta nova fase da maternidade, algo que sempre foi um sonho pessoal. "Não é fácil o puerpério. A maternidade é um turbilhão de emoções que acontece dentro da gente, potencializados pela bagunça hormonal que a gestação causa", disse.

"Quando eu cheguei em casa, depois da alta da maternidade, bateu um pânico de não dar conta, de não ser boa o suficiente, de me perder de mim mesma… só chorava. Ao mesmo tempo, sentia uma gratidão imensa por estar vivendo um sonho", confessou.

A atriz também revelou que a recuperação de seu corpo também tem sido um grande desafio. Ela disse que tem encontrado dificuldade em se ver novamente como mulher, mas isso não tem virado uma questão: "Não dá pra se ter tudo nessa vida né…".

"Não consigo fazer uma dieta radical por conta da amamentação nem manter uma frequência alta de exercícios nesse momento porque dependo de ter alguém para ficar com ela. Isso dificulta bastante essa retomada do meu lado mulher. Com tantas coisas acontecendo dentro da gente, é difícil virar essa chavinha mãe-mulher no puerpério. Mas vamos devagar… uma coisa de cada vez", disse.

Nesse período Renata tem recebido o auxílio de algumas especialistas para aos poucos recuperar o corpo de antes. "Estou fazendo drenagens e aulas online com meu personal da vida inteira, Leo Vieira, sempre que consigo um tempinho", contou.

"Procurei a Dra. Heloisa Rocha, que cuida da minha boa forma há mais de 20 anos, para reorganizar minhas metas nesse período. Também estive na Dra. Andrea Sampaio, minha dermatologista, para dar um trato na minha pele pós gestação", revelou a famosa, que completou: "Além disso, fiz clareamento nos dentes e refiz meu botox com a Dra.Roberta Domingues, minha dentista (minha irmã, só faço com ela), após quase 1 ano sem. Sou bem detalhista com essas coisas".