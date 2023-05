Renata Dominguez encanta ao curtir dia na piscina com a filha: "Coisa mais linda"

A atriz Renata Dominguez encantou os fãs ao surgir curtindo o dia ao lado da filha, Giulia

Renata Dominguez (43) explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 26, ao compartilhar novos registros com a filha, Giulia, que está com quatro meses, fruto de seu casamento com Leandro Gléria.

A atriz está curtindo alguns dias de descanso com a família, e encantou os fãs ao surgir curtindo o dia na piscina com a menina. Na imagem, a mamãe aparece na água, segurando a herdeira, que está em pé do lado de fora, usando um look estampado.

Ela ainda dividiu outros cliques com Giulia e o marido, curtindo o local que estão hospedados, e celebrou o momento em família. "Dias incríveis e lindos momentos na memória", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores elogiaram os cliques de Renata com a filha e o marido. "São as mais lindas", disse uma seguidora. "Que coisa mais linda", escreveu outra. "Parece uma bonequinha", falou uma fã.

Confira as fotos de Renata com a filha:

Desabafo sobre corpo no pós-parto e puerpério

A atriz Renata Dominguez não nega que a chegada de sua primeira filha, Giulia, fruto de seu relacionamento com Leandro Gleria, veio como um verdadeiro furacão em sua vida. Após ter sido diagnosticada com depressão pós-parto, a famosa tem superado aos poucos e retomado a sua rotina em meio ao puerpério.

Em entrevista à CARAS, ela abriu o coração e comentou como tem sido esta nova fase da maternidade, algo que sempre foi um sonho pessoal. "Não é fácil o puerpério. A maternidade é um turbilhão de emoções que acontece dentro da gente, potencializados pela bagunça hormonal que a gestação causa [...]", disse.

A atriz também revelou que a recuperação de seu corpo também tem sido um grande desafio. "Não consigo fazer uma dieta radical por conta da amamentação nem manter uma frequência alta de exercícios nesse momento porque dependo de ter alguém para ficar com ela. Isso dificulta bastante essa retomada do meu lado mulher [...]", disse.

