Renata Dominguez explode o fofurômetro com ensaio fotográfico em família: "Que sorte a minha"

A atriz Renata Dominguez encantou os seguidores ao mostrar a filha, Giulia, fantasiada de Mulher Maravilha

Renata Dominguez (43) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar as fotos de um ensaio fotográfico em família. Os cliques foram feitos para comemorar o terceiro mês de vida de sua filha, Giulia, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a atriz e o marido surgem sorridentes ao lado da menina, que está fantasiada de Mulher Maravilha. Além disso, eles também fizeram algumas fotos com Victoria, enteada da artista.

Ao compartilhar o ensaio fotográfico, Renata se derreteu: "Há 3 meses vivendo um sonho que foi muito sonhado… Sou muito grata a Deus por permitir que eu seja a maior testemunha da vida desse serzinho que é metade de mim e metade do homem que eu amo, que me deu uma família", começou ela.

"Como eu amo essa família… E sou completamente sua, filha @giuliadominguez !! Que Deus continue te abençoando. Mais uma mês juntas!! Que sorte a minha!!!!!Feliz mesversário!! Ps.: No mês da Mulher, esse mesversário não poderia ter outro tema", completou a atriz.

Confira as fotos do ensaio fotográfico de Renata Dominguez com a família:

Aniversário de 43 anos

Renata Dominguez completou 43 anos no dia 8 de março e comemorou a data especial fazendo uma reflexão, já que faz aniversário no Dia Internacional da Mulher. A atriz publicou a foto de um ensaio fotográfico encantador que realizou com a filha, e falou sobre a felicidade de comemorar mais um ano de vida em um dia tão importante.

"Comemorar o aniversário no #DiaDaMulher é uma responsabilidade muito grande. A mulher é um dos seres mais sublimes e mais complexos que existe. É uma honra dividir o meu “parabéns” com todas as mulheres do mundo. Meu aniversário tem peso duplo. Me sinto homenageada", disse ela em um trecho da postagem.

