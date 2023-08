Renata Dominguez mostra fotos de viagem com a família pela Argentina

A atriz Renata Dominguez mostrou algumas fotos curtindo o primeiro dia na Argentina com a família

A atriz Renata Dominguez encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 21, ao postar as primeiras fotos na Argentina. Ela está curtindo alguns dias de férias ao lado do marido, Leandro Gléria, da filha do casal, Giulia, de sete meses, e outros familiares.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista mostrou que as temperaturas estão bem baixas, já que ela surgiu usando um macacão, um casaco vermelho, além de luvas e um cachecol. A filha de Renata também surgiu bem agasalhada, com blusa e touca.

Mesmo com o tempo frio, Renata não deixou de passear por alguns pontos turísticos e aproveitou para fazer várias poses ao lado da família, que no primeiro dia visitou Recoleta, um bairro de Buenos Aires. "Dia 1", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram com os cliques em família. "Linda família", disse uma internauta. "Só tenho olhos para a Giulia, como não babar?", escreveu outra. "Família linda e abençoada", comentou uma seguidora. "Perfeitos demais", falou uma fã.

Vale lembrar que Renata e Leandro participaram do reality Power Couple Brasil, da Record TV. Eles foram eliminados do programa após perderam a disputa contra os casais Li Martins e JP Mantovani, e Mari Matarazzo e Matheus Yurley, com 28,73% dos votos.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Mesversário da filha

No fim de julho, Renata explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar fotos e vídeos do mesversário da filha, Giulia. A bebê, fruto de seu casamento com Leandro Gléria, completou seu sétimo mês de vida, e para comemorar a data, a mamãe coruja a fantasiou de Minnie e fez um ensaio fotográfico.

"Mês 7. Mais um mês vivendo o maior amor do mundo e a maior alegria das nossas vidas!!", disse a artista, que em outra publicação se declarou. "Quando você faz um pedido pra uma estrela. Não importa quem você seja. Tudo o que o seu coração deseja. Chegará até você… Pois você foi muito sonhada minha filha, a maior benção da minha vida!", escreveu ela. Confira as fotos e vídeos!