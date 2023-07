Renata Dominguez mostra a família fantasiada no mesversário da filha: "Tanto amor"

A atriz Renata Dominguez encantou os seguidores ao postar um ensaio fotográfico em família no sétimo mês da filha, Giulia

Renata Dominguez explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar fotos e vídeos do mesversário da filha, Giulia. A bebê, fruto de seu casamento com Leandro Gléria, completou seu sétimo mês de vida no último dia 28, e a mamãe coruja a fantasiou de Minnie.

Para comemorar a data especial, a família realizou um ensaio fotográfico. Nas imagens, a menina surge usando uma fantasia da Minnie, com direito a uma tiara com orelhas e laço. A atriz surgiu usando um vestido preto e sapato de salto, além da tiara. O papai optou por usar apenas uma camisa preta. O cachorro também entrou no clima, e encantou ao aparecer com uma orelha da personagem.

Ao postar as fotos e vídeos no feed do Instagram, Renata se derreteu. "Mês 7. Mais um mês vivendo o maior amor do mundo e a maior alegria das nossas vidas!!", disse a artista, que em outra publicação se declarou.

"Quando você faz um pedido pra uma estrela. Não importa quem você seja. Tudo o que o seu coração deseja. Chegará até você… Pois você foi muito sonhada minha filha, a maior benção da minha vida!", escreveu ela.

Já no terceiro post, a atriz mostrou Giulia sorridente ao lado do papai. "Completando essa fileira do mesversário7 da #BabyGiulia para manter o fofurômetro lá em cima nesse domingo frio… É tanto amor que não cabe num carrossel de fotos só."

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Detalhes do batizado da filha

A atriz Renata Dominguez encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar diversos registros da comemoração do batizado da filha, Giulia, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria.

No Instagram, a artista mostrou a família reunida para presenciar esse momento especial na vida da bebê. A confraternização contou com uma decoração com flores e anjinhos, além de docinhos e um bolo todo branco. "Confraternização do batizado da Baby Giulia", escreveu ela na publicação.